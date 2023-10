Podwyżki w Vectrze również dla nowych klientów. "Byli informowani"

PKP Intercity idzie na rekord. W tym roku już ponad 50 mln pasażerów Od stycznia do końca września PKP Intercity przewiozło ponad 50 mln pasażerów. To więcej niż w całym 2018 roku, kiedy to z usług przewoźnika skorzystało 46 mln pasażerów - poinformował przewoźnik w niedzielnym komunikacie.