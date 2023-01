Związkowcy z TVP chcą podwyżek. Ze słynnej dotacji 2,7 mld zł

Związkowcy w TVP chcą wrócić do rozmów o podwyżkach – informują „Wirtualne Media”. Zmienił się jednak ich postulat – oczekują podniesienia każdemu z blisko 3 tys. pracowników TVP pensji zasadniczej o 1 tys. zł.

/ Shutterstock

Na podwyżki mieliby się zrzucić wszyscy podatnicy. Jak bowiem wskazują przedstawiciele związków zawodowych działających przy TVP, środki na nie mogłyby pochodzić z podwyższonej dotacji z budżetu państwa. Przypomnijmy, że zgodnie z grudniową uchwałą Sejmu, ta ma w 2023 r. wynieść 2,7 mln zł, a nie jak w roku poprzednim 2 mln zł.

Sama dotacja nie jest jeszcze przesądzona, bowiem zapis o niej uchylił Senat, więc uchwała trafiła ponownie do Sejmu.

Pomimo tak olbrzymich pieniędzy z kieszeni podatników, kondycja finansowa TVP wypada zdecydowanie mniej okazale. W 2021 roku TVP udało się co prawda zwiększyć przychody do 3,25 mld zł, ale jednocześnie wzrosły koszty operacyjne - do 3,12 mld. Tym samym zysk netto skurczył się z 198,32 mln do raptem 3,89 mln.

Związkowcy działający w Związku Zawodowym Pracowników Twórczych i Technicznych TVP Wizja oraz Międzyzakładowym Związku Zawodowym Pracowników Radia i Telewizji w piśmie skierowanym do zarządu TVP, jako powód podwyżkowego postulatu wskazują także inflację. W grudniu 2022 r. – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w skali roku o 16,6 proc.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi, listopadowymi postulatami związkowców działających przy TVP, pracownicy mieli otrzymać dodatki świąteczne w wysokości 1000 zł brutto, a co kwartał otrzymywać tzw. podwyżkę inflacyjną zależną od wskaźnika inflacji CPI. Oba postulaty władze TVP odrzuciły jeszcze w poprzednim roku, powołując się na „skutki finansowe", które "wykraczają poza możliwości budżetowe spółki”.

Jednocześnie pracownicy TVP otrzymali w listopadzie dodatki zależne od stażu pracy w wysokości od 500 do 2000 zł brutto. Ostatnia podwyżka w TVP miała miejsce rok temu, jednak stała się ona udziałem pracowników z najniższymi zarobkami.