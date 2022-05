Duże podwyżki w CBA. Powodem "obniżenie jakości życia"

/ CBA

Od 17 do 25 proc. mają wzrosnąć wynagrodzenia u większości pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przedstawiony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jako powód podwyżek autorzy projektu wskazują „obniżenie poziomu życia funkcjonariuszy”.

W wykazie prac legislacyjnych Kancelarii Premiera Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia, które zakłada wzrost uposażeń pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podwyżki miałyby objąć wszystkich pracowników agencji, ale w różnym stopniu. Na największy wzrost wynagrodzenia będą mogli liczyć inspektorzy oraz specjaliści, ponieważ ich pensje mają średnio wzrosnąć o 25 proc. Podwyżki rzędu 17 proc. obejmą osoby, które zatrudnione są jako agenci. Jak wskazują autorzy projektu, pracownicy na wyżej wymienionych stanowiskach to blisko 70 proc. kadry CBA. Na nieco mniejszy wzrost muszą przygotować się osoby z kadry zarządzającej, ponieważ stanowiska kierownicze obejmie średnia podwyżka w wysokości 5,5 proc.

W przypadku najpopularniejszych stanowisk w CBA wynagrodzenia będą wyglądać następująco:

Młodszy inspektor – 4200-4450 zł brutto;

Inspektor – 4500-4750 zł brutto;

Młodszy specjalista – 4800-5050 zł brutto;

Specjalista – 5100-5350 zł brutto;

Młodszy agent – 5400-5757 zł brutto;

Agent – 5800-6350 zł brutto;

Starszy agent – 6400-6950 zł brutto;

Agent specjalny – 700-7800 zł brutto,

Projekt ustawy zakłada również widełki wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych. Na najwyższe zarobki w służbach może liczyć szef CBA – od 13 500 do 14 500 zł brutto – oraz jego zastępca zarabiający w przedziale od 10 500 do 13 000 zł brutto. To jedyne pensje przekraczające pięciocyfrowe kwoty. Dyrektorzy, ich zastępcy oraz doradca szefa CBA mogą zarobić maksymalnie do 9900 zł brutto.

Autorzy projektu tłumaczą, że podwyżka w strukturach CBA jest konieczna m.in. z uwagi na upływ sześciu lat od ostatnich zmian w wynagrodzeniu, które miały miejsce w 2016 r. Od tego czasu minimalne wynagrodzenie w kraju wzrosło z 1850 do 3010 zł brutto (ok. 62 proc.), a średnie uposażenie w gospodarce narodowej zmieniło się z poziomu 4047,21 do 5662,53 zł brutto (ok. 40 proc.).

Jednocześnie w uzasadnieniu projektu można przeczytać, że „nie bez znaczenia jest również wzrost cen towarów i usług, jaki miał miejsce w okresie od ostatniej podwyżki, co przyczyniło się do spadku siły nabywczej uposażenia, a w konsekwencji obniżenia poziomu życia funkcjonariuszy. Tym samym uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego odbiegają od obecnych realiów gospodarczych”.

Alan Bartman