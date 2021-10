Podwyżki nie oszczędzą świątecznego ciasta panettone. Włosi drżą

fot. picjumbo.com / / Pexels

Podwyżki cen prądu, gazu i paliw nie oszczędzą w tym roku też słynnego włoskiego ciasta świątecznego, panettone. Słodka babka, której nigdy nie brakuje na stołach w Boże Narodzenie, będzie w tym roku słono kosztować - ostrzegają organizacje obrony praw konsumentów.

Według prognoz przedstawianych na łamach prasy Włosi wydadzą w tym roku na Święta łącznie o 1,4 miliarda euro więcej z powodu wzrostu cen energii.

Za panettone, czyli drożdżową babkę z rodzynkami, trzeba będzie zapłacić o 20 procent więcej niż przed rokiem. Średnia cena przemysłowego ciasta wynosiła jeszcze przed rokiem 6-8 euro, a tego z cukierni około 20 euro.

Cytowany przez dziennik "La Nazione" Andrea Panchetti ze stowarzyszenia cukierników i piekarzy wyjaśnił, że wzrosły ceny nie tylko prądu i paliwa, ale także mąki. W ciągu czterech miesięcy, dodał, zdrożała ona o 30 procent; masło zaś o 40 procent. Jego zdaniem skutki tego w postaci wyższych cen produktów tej branży będą nieuchronne, jeśli- dodał- “nikt nie będzie interweniował”.

Cukiernicy i piekarze z Florencji przewidują, że cena małego bochenka chleba toskańskiego wzrośnie z 1,60 do 1,70 euro, kawałka pizzy z 1,40 do 1,50 euro, a kruchego ciasta z marmoladą z 18 do 19 euro za kilogram.

Od 1 października prąd zdrożał o prawie 30 procent, a gaz o 14,4 procent. Cena paliwa wzrosła o około 24 procent.

