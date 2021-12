Trzecia podwyżka stóp NBP po raz kolejny pobudziła rynek lokat

fot. Pedal to the Stock / / Shutterstock

Ostatnia podwyżka stóp procentowych nie była dla nikogo zaskoczeniem. Dla klientów, którzy posiadają wolne oszczędności, oznacza ona perspektywę skorzystania z lepszych lokat niż do tej pory.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 8 grudnia br. to kolejna z serii podwyżek w 2021 r. Po jej ogłoszeniu kilka banków na rynku obrało ten sam kierunek dla oferowanych klientom lokat terminowych. W przypadku niektórych z nich są to pierwsze podwyżki od wielu miesięcy.

Kolejne dwa banki z podwyżkami na lokatach

Do listy banków, które zmieniły swoją ofertę depozytową na korzyść klientów po podwyżkach stóp NBP, dołączyły dwie instytucje – Bank Millennium oraz BFF Banking Group. Oba banki pozostały do tej pory niewzruszone na zmiany na rynku po październikowej oraz listopadowej decyzji RPP.

Pierwszy z nich, tj. Bank Millennium, zdecydował się na zmiany zaledwie na dwóch lokatach – Lokacie Horyzont Zysku oraz Lokacie Millenet. Największa podwyżka objęła 12-miesięczną Lokatę Horyzont Zysku – 0,55 pp. Pod uwagę należy również wciąż wprowadzenie nowego okresu tej lokaty na 18 miesięcy, który otrzymał najwyższą stawkę ze wszystkich – 1 proc. w skali roku. Bank Millennium nie zmienił natomiast warunków swoich dotychczas najwyżej oprocentowanych depozytów – Lokata Urodzinowa i Lokata Mobilna są wciąż objęte stawkami w wysokości odpowiednio 1 proc. i 0,50 proc. rocznie.

Zmiany na lokatach terminowych po ogłoszeniu podwyżek stóp procentowych banku centralnego 8 grudnia 2021 r. Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą tabeli Po zmianie tabeli Zmiana Alior Bank Lokata na nowe środki 92D 0,60% 0,80% +0,20 pp. 14 grudnia 2021 r. Lokata na nowe środki 182D 0,90% 1,50% +0,60 pp. Lokata na nowe środki 365D brak 2,00% nd Lokata standardowa 12M 0,60% 0,80% +0,20 pp. Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 6M 0,20% 0,50% +0,30 pp. 15 grudnia 2021 r. Lokata Horyzont Zysku 12M 0,20% 0,75% +0,55 pp. Lokata Horyzont Zysku 18M brak 1,00% nd Lokata Millenet 276D-732D 0,05% 0,30% +0,25 pp. BFF Banking Group Lokata Facto 3M 0,01% 1,50% +1,49 pp. 21 grudnia 2021 r. Lokata Facto 6M 0,01% 1,75% +1,74 pp. Lokata Facto 9M 0,01% 1,75% +1,74 pp. Lokata Facto 12M 0,01% 2,00% +1,99 pp. Lokata Facto 18M 0,01% 2,00% +1,99 pp. Lokata Facto 24M 0,01% 2,00% +1,99 pp. Lokata Facto 36M 0,01% 2,00% +1,99 pp. Lokata Facto 48M 0,01% 2,00% +1,99 pp. Lokata Facto 60M 0,01% 2,00% +1,99 pp. BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 3M 0,40% 1,00% +0,60 pp. 16 grudnia 2021 r. EKOlokata Promocyjna 6M 0,50% 1,20% +0,70 pp. Getin Noble Bank Lokata na Nowe Środki 12M 1,60% 2,00% +0,40 pp. 16 grudnia 2021 r. neoBank neoLOKATA ZYSK 3M 1,00% 1,70% +0,70 pp. 10 grudnia 2021 r. neoLOKATA ZYSK 12M 1,00% 1,70% +0,70 pp. energoLOKATA 3M PLUS 0,60% 1,40% +0,80 pp. energoLOKATA 3M Gwarantowana 1,20% 1,80% +0,60 pp. Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 3M 0,30% 0,60% +0,30 pp. 14 grudnia 2021 r. Nest Lokata Nowe Środki 6M 0,80% 1,10% +0,30 pp. Nest Lokata Nowe Środki 12M 0,90% 1,30% +0,40 pp. Nest Lokata Nowe Środki 18M 1,10% 1,50% +0,40 pp. Nest Lokata Nowe Środki 24M 1,20% 1,70% +0,50 pp. Nest Lokata Nowe Środki 36M 1,40% 2,00% +0,60 pp. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków

BFF Banking Group dysponuje jedną lokatą, która została objęta sporymi podwyżkami. Okresy od 12 miesięcy do 60 miesięcy mają obecnie stawkę 2,00 proc. w skali roku. Niewiele niższe oprocentowanie obowiązuje na krótszych okresach. BFF Banking Group należał do jednych z banków, które „zachęcały” do skorzystania ze swojej oferty stawkami w wysokości 0,01 proc. rocznie. Taka stawka obowiązywała na wszystkich terminach od 1 lipca br. Tym samym bank wprowadził najwyższe podwyżki wśród wszystkich instytucji w tabeli, które sięgają nawet 1,99 pp.

W przypadku pozostałych marek bankowych to nie pierwsza zmiana tabel oprocentowania od wprowadzenia pierwszej podwyżki stóp NBP w październiku br.

Alior Bank po raz kolejny zmienia warunki Lokaty na nowe środki. Oferta na 92 dni i 182 dni została objęta lepszą stawką. Wybierający ten drugi termin założą depozyt na 1,50 proc. w skali roku, tj. na stawkę o 0,60 pp. wyższą niż przed zmianą, która weszła w życie 14 grudnia br. Bank wrócił do wycofanej 5 listopada Lokaty na nowe środki na 365 dni, dając stawkę w wysokości 2 proc. rocznie.

Nowe lokaty BOŚ Banku doczekały się aktualizacji stawki procentowej. EKOlokata Promocyjna na 3 i 6 miesięcy została wprowadzona do oferty banku 3 listopada br. z oprocentowaniem w wysokości odpowiednio 0,40 i 0,50 proc. w stosunku rocznym. W ostatniej tabeli oprocentowania oba warianty mają już znacznie wyższe stawki – 1,00 i 1,20 proc. w skali roku.

Niewielkie zmiany przygotował Getin Noble Bank. Nowa edycja Lokaty na nowe środki, która weszła w życie 16 grudnia br., wprowadziła nową stawkę dla najdłuższego wariantu lokaty – 2,00 proc. w skali roku zamiast 1,60 proc. rocznie. Pozostałe okresy lokaty na 3 i 6 miesięcy utrzymały dotychczasowe oprocentowanie.

neoBank zaktualizował stawki na większości lokat dostępnych przez internet. Najwyższej podwyżki doczekała się energoLOKATA 3M Plus – z 0,60 do 1,40 proc. w skali roku. Lepsze stawki można również znaleźć na neoLOKACIE ZYSK na 3 i 12 miesięcy (wzrost o 0,70 pp.) i energoLOKACIE 3M Gwarantowanej (wzrost o 0,60 pp.).

Ostatni na liście jest Nest Bank, który tym razem zmienił stawkę jedynie na Nest Lokacie Nowe Środki. Wysokość podwyżki jest uzależniona od okresu zapadalności lokaty. Im dłuższy termin tym wyższy wzrost oprocentowania. Stawka na depozycie 3-letnim wzrosła o 0,60 pp. i wynosi obecnie 2 proc. w skali roku.

Lepsze stawki na kontach oszczędnościowych

Lepsze warunki lokowania środków można również otrzymać na kontach oszczędnościowych. W ostatnim czasie poprawiły się warunki w Alior Banku (1,70 proc. rocznie na Koncie Mega Oszczędnościowym), Banku Pekao (2,50 proc. w promocji Konta Oszczędnościowego), Getin Noble Banku (3 proc. w skali roku na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w promocji „Bonus za Aktywność”) i Santander Consumer Banku (do 1,60 proc. w skali roku na Rachunku oszczędnościowym dla nowych środków).

Rosnące stawki na lokatach mogą napawać optymizmem, choć nie można zapominać o najwyższej od 20 lat inflacji. Oprocentowanie na dostępnych obecnie depozytach wciąż zdecydowanie odbiega od jej ostatnich poziomów.