Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty

Po ostatniej podwyżce stóp procentowych niektóre banki nie zwlekały długo ze zmianami stawek na swoich produktach oszczędnościowych. Dla prawie wszystkich z nich to już kolejna aktualizacja od czasu pierwszej decyzji o zmianie stóp w górę z października 2021 r.

O tym, że oprocentowanie na lokatach systematycznie rośnie, trudno obecnie nie wiedzieć. Procenty zmieniają się z tygodnia na tydzień, a comiesięczne zestawienia najlepszych lokat na dany okres są uzupełniane o listę kilku banków z czołówki, które zdecydowały się na zaproponowanie posiadaczom oszczędności lepszych warunków. Od 9 lutego, czyli dnia, od którego zaczęły obowiązywać nowe stopy procentowe, cennik zmieniło sześć banków.

Podwyżki stawek nawet o 1 pp.

W ciągu dziesięciu dni od decyzji RPP w życie weszły nowe warunki dotyczące oprocentowania w sześciu bankach. Najwyższą podwyżką wykazali się Bank Millennium oraz Santander Consumer Bank. W przypadku Banku Millennium dotyczy ona Lokaty Urodzinowej, która przez wiele miesięcy aż do stycznia br. włącznie zajmowała pierwsze miejsce w rankingu lokat miesięcznych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami. W ostatnim zestawieniu straciła miejsce lidera na rzecz nowego okresu Lokaty Facto od BFF Banking Group. Nowy cennik z 9 lutego br. poprawił oprocentowanie lokaty z 1 do 2 proc. w skali roku.

Zmiany na lokatach terminowych i kontach oszczędnościowych po ogłoszeniu podwyżek stóp procentowych banku centralnego 8 lutego 2021 r. Bank Lokata lub Konto oszczędnościowe Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Która zmiana dla banku od 7 października 2021 r. Przed zmianą Po zmianie Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe* 1,00% 1,40% 16 lutego 2022 r. VI Lokata na nowe środki 92 dni 0,80% 1,00% Lokata on-line 65 dni 0,05% wycofana Bank Millennium Lokata Urodzinowa 1,00% 2,00% 9 lutego 2022 r. V Inbank Lokata standardowa 6M 2,20% 2,25% 15 lutego 2022 r. VI Lokata standardowa 12M 2,50% 3,00% mBank Konto oszczędnościowe Moje cele 1,80% 2,20% 9 lutego 2022 r. I Nest Bank Nest Oszczędności** 1,25% 2,00% 11 lutego 2022 r. VI Nest Skarbonka 1,25% 2,00% Nest Lokata Lojalna 3M 0,20% 0,40% Nest Lokata Lojalna 6M 0,70% 0,95% Nest Lokata Lojalna 12M 0,80% 1,10% Nest Lokata Lojalna 18M 0,90% 1,20% Nest Lokata Lojalna 24M 1,00% 1,40% Nest Lokata Lojalna 36M 1,10% 1,70% Nest Lokata Nowe Środki 3M 0,80% 1,20% Nest Lokata Nowe Środki 6M 1,30% 1,70% Nest Lokata Nowe Środki 12M 1,75% 2,20% Nest Lokata Nowe Środki 18M 2,00% 2,50% Nest Lokata Nowe Środki 24M 2,25% 2,75% Nest Lokata Nowe Środki 36M 2,50% 3,00% Nest Lokata 7D 0,01% 0,10% Nest Lokata 14D 0,01% 0,10% Nest Lokata 1M 0,01% 0,10% Nest Lokata 2M 0,01% 0,10% Nest Lokata 3M 0,10% 0,20% Nest Lokata 4M 0,10% 0,20% Nest Lokata 6M 0,50% 0,75% Nest Lokata 9M 0,50% 0,75% Nest Lokata 12M 0,60% 0,90% Nest Lokata 18M 0,70% 1,00% Nest Lokata 24M 0,80% 1,20% Nest Lokata 36M 0,90% 1,50% Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy do 50 tys. zł 0,01% 1,00% 17 lutego 2022 r. III Rachunek oszczędnościowy do 200 tys. zł 0,05% 1,05% Rachunek oszczędnościowy powyżej 200 tys. zł 0,10% 1,10% *Dotyczy wariantu bez zapewnienia wpływów na konto osobiste **Dotyczy wariantu dla osób, które nie korzystały z konta oszczędnościowego banku w podanym terminie Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków, stan na 18 lutego 2022 r.

Taki sam wzrost stawki można zaobserwować w Santander Consumer Banku. Podobnie jak Bank Millennium, Santander Consumer Bank zaktualizował warunki tylko na jednym produkcie – Rachunku oszczędzam. Od 17 lutego br. zaczęła obowiązywać nowa stawka standardowa. W przypadku wkładów do 50 tys. zł wzrost wyniósł 0,99 pp. (z 0,01 do 1 proc. rocznie), natomiast dla nadwyżki ponad ten limit podwyżka wyniosła 1 pp.

Dość znaczącą podwyżkę zaproponował również Nest Bank na dwóch kontach oszczędnościowych. Nest Oszczędności w promocji oraz Nest Skarbonka otrzymały stawkę w wysokości 2,00 proc. w skali roku podniesioną z 1,25 proc. w skali roku. Podane oprocentowanie dotyczy różnych wysokości wkładów. To nie jedyna zmiana, którą zaproponował Nest Bank. Lepszymi warunkami zostały objęte również wszystkie lokaty banku. Tutaj podwyżki wyniosły od 0,09 pp. do 0,60 pp. Najwyższe z nich dotyczą lokat na najdłuższy z dostępnych w banku okresów – 36 miesięcy.

Na liście banków z podwyżkami znalazły się jeszcze trzy instytucje. W przypadku mBanku to pierwsza zmiana oprocentowania na jakimkolwiek produkcie banku od czasów pierwszej podwyżki stóp procentowych NBP z października ubiegłego roku. 9 lutego br. wystartowała nowa promocja banku obejmująca rachunek wspomagający regularne oszczędzanie Moje cele. Klienci, którzy spełnią warunki opisane w regulaminie oferty, mogą skorzystać ze stawki w wysokości 2,20 proc. rocznie, czyli o 0,40 pp. wyższej niż w poprzedniej edycji promocji.

Pozostałe dwa banki w tabeli to – wraz z Nest Bankiem – instytucje, dla których to już szósty cennik z co najmniej jednym produktem z lepszą stawką. Mowa o Alior Banku oraz Inbanku. Przy okazji startu nowej edycji promocji Konta Mega Oszczędnościowego Alior Bank podwyższył oprocentowanie na tym koncie w wariancie bez dokonywania wpływów na rachunek osobisty – z 1 do 1,40 proc. rocznie. Podwyżki doczekała się również Lokata na nowe środki na 92 dni. Bank wycofał jednocześnie z oferty jedyny okres Lokaty on-line, która była oprocentowana na 0,05 proc. w skali roku.

Inbank to jeden z najszybciej reagujących na zmiany stóp procentowych banków. Tym razem aktualizacja objęła tylko dwa okresy Lokaty standardowej – na 6 oraz 12 miesięcy. Druga z nich została objęta stawką w wysokości 3 proc. w skali roku. Jest to najwyższa obecnie stawka dostępna w Inbanku.

Rekordowo niskie procenty wciąż w wielu bankach

Mimo że z podwyżkami stóp mamy do czynienia już od ponad czterech miesięcy, na rynku wciąż są banki, które trzymają się starych stawek na swoich produktach. Należą do nich:

Bank BPS,

BNP Paribas Bank Polska,

Citi Handlowy,

Inteligo,

PlusBank.

Cześć instytucji postanowiła poprawić warunki tylko na koncie oszczędnościowym. Są to Bank Pekao (promocja dla nowych klientów), Bank Pocztowy, wspomniany wyżej mBank (konto Moje cele w promocji) oraz PKO Bank Polski (promocja dla nowych środków). Wyjątkiem jest Santander Bank Polska, który podniósł stawkę wyłącznie na jednej lokacie – Lokacie Mobilnej na 4 miesiące.