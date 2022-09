Banki rywalizują o oszczędzających i sypią podwyżkami na lokatach. 8 z przodu coraz popularniejsze

fot. Tuesday Temptation / / Pexels

Kolejne banki dołączają do najsilniej konkurujących o oszczędności klientów. Bank Pekao, Bank Nowy i Nest Bank proponują klientom 8 proc. w skali roku. Nowe tabele oprocentowania w PKO Banku Polskim i Santander Consumer Banku również przyniosły zmiany na korzyść klientów.

12 września br. w Banku Pekao zakończyła się promocja Lokaty negocjowanej. Bank nie czekał długo i wprowadził kolejną odsłonę oferty specjalnej z wyższymi niż wcześniej stawkami. Lokata kwartalna została objęta oprocentowaniem w wysokości 6 proc. w skali roku (wcześniej brak w ofercie tego okresu), lokata półroczna 7 proc. rocznie (poprzednio 5,50 proc. w skali roku), a roczna stawką w wysokości 8 proc. w skali roku (poprzednio 6,50 proc. w stosunku rocznym). Warunki lokaty to posiadanie konta osobistego, wypełnienie (lub posiadanie) kwestionariusza preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności, wyrażenie zgód marketingowych oraz wpłata nowych środków na lokatę. Oferta obowiązuje do 14 października br.

Bank Nowy zmienił oprocentowanie na prawie wszystkich lokatach dostępnych online 16 września br. Najważniejsza zmiana to podwyżka oprocentowania na NOWYMdepozycie 6M GWARANTOWANYM do 8 proc. w skali roku (poprzednio 6,90 proc. w skali roku). Jest to lokata dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Pozostałe oferty otrzymały następujące stawki: NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 7,50 proc. rocznie, NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 7,40 proc. w skali roku, NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 7,20 proc. w skali roku, NOWYdepozyt 3M ZYSK 7 proc. rocznie, NOWYdepozyt 6M ZYSK 7,10 proc. w skali roku, NOWYdepozyt 12M ZYSK 7,20 proc. w stosunku rocznym, NOWYdepozyt 3M ZYSK PREMIUM 7,10 proc. w stosunku rocznym.

20 września br. pojawiła się nowa tabela oprocentowania w Nest Banku. Zmiana, która może najbardziej zainteresować klientów, to podwyżka na 6-miesięcznej Nest Lokacie Witaj z 7,50 do 8 proc. w skali roku. Pozostałe parametry lokaty takie jak kwota maksymalna i warunki dodatkowe pozostały bez zmian. Bank postawił także na wyższe stawki na Nest Lokacie Nowe Środki na 6 oraz 12 miesięcy. Lokatom towarzyszy aktualnie oprocentowanie odpowiednio 6 proc. i 6,25 proc. w skali roku.

Lepsze oprocentowanie od 16 września br. oferuje również PKO Bank Polski. Podwyżka objęła Lokatę na Nowe Środki. Klienci indywidualni mogą liczyć na stawkę w wysokości 7 proc. rocznie, a klienci bankowości osobistej i prywatnej 7,50 proc. w skali roku. Nowa oferta banku to także lokata terminowa na 3 miesiące dla klientów bankowości osobistej i prywatnej. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 4,50 proc. i 5 proc. w skali roku.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających.

Od 15 września br. obowiązują także nowe stawki w Santander Consumer Banku. Podwyżki dotyczą wyłącznie dwóch najwyżej oprocentowanych lokat – Lokaty Online Nowe Środki i Lokaty Zysk+Wzrost. W przypadku pierwszej z nich można liczyć na stawkę do 7 proc. w skali roku (depozyt na 12 miesięcy), a drugiej 6,75 proc. w skali roku (oferta na 12 i 15 miesięcy).

Bank Pekao, Bank Nowy i Nest Bank dołączają z oprocentowaniem w wysokości 8 proc. w skali roku do BFF Banking Group, Credit Agricole i Getin Noble Banku, które już wcześniej w tym miesiącu wprowadziły tę stawkę na swoich produktach.