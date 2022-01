Podwyżki dla pracowników parków narodowych. "Będziemy dążyć do wyrównania różnic w zarobkach"

fot. ambrozinio / / Shutterstock

Łączy wzrost wynagrodzeń pracowników w parkach narodowych w 2022 r. wyniesie około 27 proc. - poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska podczas wtorkowego posiedzenia senackiej komisji środowiska.

Wiceminister przedstawiając komisji część ustawy budżetowej dotyczącej środowiska, wskazała, że dzięki zwiększeniu finansowania z budżetu państwa wynagrodzenia pracowników 23 parków narodowych wzrosną w tym roku łącznie o ok. 27 proc. Zaznaczyła też, że resort środowiska będzie dążył do wyrównania różnic w zarobkach poszczególnych parków.

Golińska przypomniała, że różnica zarobków pomiędzy tego typu instytucjami wynosi średnio ok. 1500 zł. "Będziemy chcieli, aby w 2022 roku wszyscy pracownicy w parkach narodowych średnio mogli zarabiać ok. 6,5 tys. zł" - powiedziała wiceminister.

Dodała, że wzrost finansowania z budżetu będzie przeznaczony też na wykup gruntów przyległych do parków oraz na działalność inwestycyjną współfinansowaną ze środków zagranicznych. Podała, że tzw. średnioroczna liczba zatrudnionych w parkach narodowych w przeliczeniu na pełne etaty to 1520 osób.

Golińska wskazała także, że w br. większe wsparcie otrzyma również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

"Dzięki temu około tysiąc pracowników otrzyma wyższe wynagrodzenia" - powiedziała. Wyliczyła, że wzrost wsparcia dla RDOŚ ma wynieść ok. 13 proc. (ok. 20 mln zł) w stosunku do roku 2021 r., natomiast wzrost wydatków na GDOŚ ma wynieść ok. 31 mln zł, czyli blisko 119 proc. więcej niż rok temu. Wyjaśniła, że zwiększenie tego limitu wynika z faktu zmiany siedziby GDOŚ, zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu wynagrodzeń.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wskazał, że jeśli chodzi o prognozowane dochody na 2022 roku w części ustawy budżetowej dotyczącej klimatu, to wyniosą one 5 mld 715 mln zł, co stanowić będzie ok. 53 proc. kwoty z 2021 r. "To zmniejszenie wynika przede wszystkim z faktu, że część przychodów z aukcji uprawnień do emisji CO2 będzie przeznaczona na nowe inwestycje związane z transformacją polskiej energetyki" - wyjaśnił.

Wtorkowe posiedzenie senackiej komisji środowiska poświęcone było rozpatrzeniu ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem. Dotyczyło także planów finansowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz parków narodowych. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie części.

Uchwalona w połowie grudnia ub.r. przez Sejm ustawa budżetowa na 2022 rok przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, natomiast deficyt będzie nie wyższy niż 29,9 mld zł.

autor: Ewa Wesołowska