Podwyżki dla pracowników Aldi. Od 3 do 10 procent

Część instrumentów ochrony rynku pracy znanych z czasu pandemii może zostać na stałe. Raport Banku Pekao

Część zastosowanych podczas pandemii COVID-19 instrumentów ochrony rynku pracy może na stałe wejść do zestawu narzędzi polityki gospodarczej - wskazuje Bank Pekao we wnioskach raportu o rynku pracy. Chodzi m.in. o systemy dopłat do skróconego czasu pracy lub utrzymywania zatrudnienia.