Trudna praca, mała płaca, czyli problemy ochrony zdrowia. "Zarobki zdecydowanie nie są wystarczające" - lipcowa podwyżka pomoże?

We Włoszech brakuje 70 tys. pielęgniarek. A zarobki mniejsze niż średnia UE We Włoszech brakuje ok. 70 tys. pielęgniarek, a ich zarobki są jednymi z najniższych w EU (średnio 1600 euro netto). 12 maja, w dzień urodzin Florence Nightingale uważanej za założycielkę nowoczesnego pielęgniarstwa, obchodzony jest jako Światowy Dzień Pielęgniarki. W zawodzie tym pracuje ok. 460 tysięcy osób - informuje „Corriere della sera”.