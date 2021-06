Podwyżki dla nauczycieli. Odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej

/ Ministerstwo Edukacji i Nauki

W środę odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli powołanej w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. To druga z trzech grup roboczych powołanych przez ministra edukacji i nauki w ramach zespołu.

W pracach grupy udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, organizacji jednostek samorządu terytorialnego, ministra edukacji i nauki, ministra finansów, a także ministra funduszy i polityki regionalnej.

Rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska poinformowała PAP, że podczas spotkania wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski przypomniał przedstawione przez resort w maju wstępne propozycje kierunków zmian systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli. "Strony spotkania zgłosiły własne propozycje, które będą teraz szczegółowo analizowane" – podała.

"Wszyscy członkowie grupy wyrazili potrzebę dyskusji również w kwestii finansowania zadań oświatowych, w tym finansowania kosztów omawianych na spotkaniu zmian" – powiedziała Ostrowska.

18 maja odbyło się posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, podczas którego minister Przemysław Czarnek zaproponował kontynuację prac zespołu w trzech roboczych grupach tematycznych do spraw: systemu awansu zasadowego nauczycieli, systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli, oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły. Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli odbyło się w czwartek 10 czerwca.

Wcześniej – 11 maja – szef MEiN przesłał do stron zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli propozycje kierunkowe do rozmów. Podkreślił, że są to propozycje, a nie decyzje.

Zaproponował m.in. podwyższenie pensum o dwie godziny. Jednak nie wszystkim nauczycielom. Propozycja nie obejmuje nauczycieli przedszkoli. Ich pensum ma pozostać na obecnym poziomie. Jak zaznaczono "zwiększenie pensum będzie się wiązało z ruchami kadrowymi, w związku z powyższym proponuje się w trzyletnim okresie przejściowym zastosowanie działań osłonowych dla nauczycieli, dających możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system".

Zaproponowano określenie wymiaru zajęć dodatkowych poza pensum (np. zajęć rozwijających zainteresowania), "które obowiązkowo realizowaliby nauczyciele przedmiotów, które wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych: nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel plastyki i nauczyciel muzyki" na dwie godziny tygodniowo. Zaznaczono, że rozliczenie tych godzin mogłoby być w systemie np. rocznym, kwartalnym czy miesięcznym, a nie tygodniowym.

Wśród części dokumentu dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli zaproponowano m.in. uzależnienie wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, odejście od rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli, likwidację jednorazowego dodatku uzupełniającego, przejście do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Zaproponowano też, by na składniki wynagrodzenia nauczycieli składało się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wynagrodzenie za pełnienie powierzonych funkcji (ewentualne rozszerzenie funkcji uprawniających do dodatku), dodatek za warunki pracy, dodatek motywacyjny, inne składniki wynikające ze stosunku pracy (nagrody, w tym nagrody jubileuszowe i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za pracę w porze nocnej) i zupełnie nowy dodatek za specjalizacje zawodowe.

MEiN proponuje także określenie, w drodze rozporządzenia, kwotowych minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz przesunięcie środków wypłacanych dotychczas na świadczenia "na start" przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, ustalenie wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie, niezależnej od posiadanego stopnia awansu zawodowego, a nie jak dotychczas, jako proc. od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.

W dokumencie przesłanym w maju stronom zespołu MEiN policzyło, że wszystkie te zmiany oznaczałyby dla nauczycieli wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości (w porównaniu z obecnymi stawkami): nauczyciel stażysta – o 551 zł brutto, kontraktowy – 466 zł, mianowany – 455 zł, dyplomowany – 454 zł.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych negatywnie odniosły się do propozycji powiązania wysokości wynagrodzenia nauczycieli z płacą minimalną. Wszystkie trzy związki opowiadają się za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka