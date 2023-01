Górnicy z JSW nie dostaną podwyżki? Jest komunikat po spotkaniu z zarządem

Wobec braku realizacji żądań oraz brakiem rzeczowych propozycji ze strony zarządu spółki, związki przechodzą do następnego etapu, jakim są mediacje oraz rozpoczynają przygotowania do akcji protestacyjnych – napisali związkowcy po spotkaniu z zarządem JSW.

fot. REUTERS/Peter Andrews / / FORUM

W czwartek 12 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie reprezentatywnych związków zawodowych JSW z zarządem spółki w sprawie, wystosowanych żądań podwyżki wynagrodzeń o 25 proc. od stycznia bieżącego roku.

„W związku z brakiem realizacji żądań (po raz drugi - red.) oraz brakiem rzeczowych propozycji ze strony Zarządu JSW S.A. Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. w ramach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przechodzą do następnego etapu, jakim są mediacje oraz rozpoczynają przygotowania do akcji protestacyjnych” – napisali związkowcy w komunikacie zamieszczonym na facebooku.

„Uważamy, że brak propozycji dotyczących wynagrodzeń ze strony Zarządu jest postawą skandaliczną wyrażającą brak szacunku wobec pracowników naszej Spółki” – czytamy.

„Natomiast w związku z brakiem odpowiedzi ze strony właściciela tj. Ministerstwa Aktywów Państwowych na wniosek w sprawie spotkania ze stroną społeczną - właśnie tam przeprowadzimy I etap akcji protestacyjnej. Nie pominiemy też siedziby JSW” – informuje komunikat.

„Zarząd JSW ustosunkowując się do wniosku Strony Społecznej oświadcza, że w trakcie spotkania mediacyjnego z ZZ „Jedność” nie doszło do żadnych ustaleń odnośnie wzrostu wynagrodzeń, nie padły żadne deklaracje, a Prezes Zarządu poinformował, że żądanie ZZ „Jedność” w tej wysokości jest nie do przyjęcia. Zarząd JSW oświadcza, że nie miało miejsca komentowanie porozumienia podpisanego przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW SA z 2022 r. dotyczące wzrostu wynagrodzeń” - wynika z protokołu rozbieżności.

„W obecnym sporze Zarząd przyjął do wiadomości stanowisko Strony Społecznej i jest otwarty na prowadzenie rozmów temacie wzrostu wynagrodzeń w 2023 r. Jednocześnie Zarząd JSW SA poinformował stronę społeczną, że przy wzroście wynagrodzeń o 25 proc., szacunkowy roczny koszt wyniósłby ok. 910 mln zł (726 mln + koszty ZUS) – czytamy.

https://www.facebook.com/zwiazki.jsw/

„Podwyżka wynagrodzeń w 2023 roku to nie oczekiwanie związków zawodowych, ale konieczność w dobie inflacji i ogromnego wzrostu kosztów życia. Na zamrożenie kosztów pracy przez Zarząd JSW S.A. nie będzie naszej zgody, a odpowiedzią będzie wszczęcie procedury sporu zbiorowego, z groźbą strajku włącznie” – informowali na początku stycznia związkowcy z JSW.

Póki co, związkom udało się wywalczyć podwyżkę wartości posiłków regeneracyjnych tzw. flapsów, od stycznia do kwoty 52,35 zł, a od lipca do 54 zł. Ma to związek podwyżkami płacy minimalnej, które obowiązują w 2023 r.

„Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, od stycznia 2023 roku, w spółce wdrożone zostały nowe zasady ustalania wartości posiłków, ustalane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wartość posiłków stanowić będzie 1,5 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Roczny koszt oszacowano na 84 mln złotych” – wyjaśnił Bankier.pl rzecznik JSW Tomasz Siemieniec.

Od 1 lipca 2021 r. w JSW roku wprowadzono podwyżki płac zasadniczych o 3,4 proc. oraz wdrożono z dniem 1 września 2021 r. nową tabelę stawek płac wyższych od dotychczasowych o 1,6 proc. Z kolei o 1 stycznia 2022 r. podniesiono stawki płac zasadniczych o 10 proc. W lipcu JSW wypłaciła pracownikom jednorazowe nagrody, które związki wywalczyły na początku lipca. Ich koszt, wraz z kosztami pracodawcy wyniósł 478,9 mln zł.