Podwyżki cen prądu w Polsce prawie najwyższe w UE

fot. Lumppini / Shutterstock

W pierwszej połowie 2020 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych rosły w naszym kraju niemal najszybciej w UE. Uwzględniając siłę nabywczą, ceny prądu w Polsce są jednymi z największych w Unii.

Jak co pół roku, Eurostat opublikował dane dotyczące cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w państwach członkowskich. W raporcie znalazły się także dane dla wybranych innych państw europejskich.

Zestawiając pierwszą połowę 2020 r. z analogicznym okresem 2019 r., ceny energii elektrycznej w walucie krajowej najmocniej wzrosły na Litwie (13,6 proc.). Numer dwa na tej liście zajmuje Polska, gdzie podwyżka wyniosła (12,9 proc.) – z 0,576 do 0,651 zł za kilowatogodzinę. Spore wzrosty cen zaobserwowano także w Luksemburgu (10,5 proc.), Rumunii (9,1 proc.) i w Czechach (8 proc.).

Średnia cena 100 kWh w całej UE wyniosła w badanym okresie 21,3 euro. To nieco mniej niż pod koniec 2019 r. (21,6 euro). Porównując ceny w poszczególnych krajach w przeliczeniu na euro (w grę wchodzi więc także zmiana kursu względem waluty obowiązującej w danym kraju), miejsce numer jeden zajęły Niemcy z wynikiem 30,43 euro. Skład podium dopełniają Dania (28,33 euro) i Belgia (27,9 euro).

Polska z cenami przeliczonymi na 14,75 euro znajduje się poniżej unijnej średniej, jednak wśród państw „Nowej Unii” wyprzedzają nas jedynie Czechy (18,41 euro) i Słowacja (16,86 euro). W dole zestawienia wyróżnia się wysoko rozwinięta Holandia, gdzie cena 100 kWh spadła z ponad 20 do 14,27 euro. To efekt obniżenia podatku energetycznego w tym kraju (średnio 100 euro na gospodarstwo domowe). Warto jednak dodać, że władze Holandii równolegle nałożyły dodatkowy podatek na gaz (w celu zniechęcenia do korzystania z tego źródła energii), za który Holendrzy płacą najwięcej w UE.

/

Odmienny ranking uzyskujemy, gdy uszeregujemy państwa pod względem cen energii przy uwzględnieniu siły nabywczej. W takim zestawieniu numerem jeden jest Rumunia (28,3 euro), przed Niemcami (29,24 euro) i Czechami (26,66 euro). Z wynikiem 25,45 euro Polska znajduje się bardzo blisko czołówki, podczas gdy wspomniana Holandia (12,44 euro) zamyka unijne zestawienie.

/

W ujęciu zachowującym parytet siły nabywczej, energia elektryczna dla gospodarstw domowych zdrożała w Polsce o 13 proc. w skali roku, co również jest drugim wynikiem po Litwie (13,6 proc.).

Michał Żuławiński