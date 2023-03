Podwyżki cen prądu pomagają producentom oświetlenia. Ich długi znacząco spadły

TARCZA SOLIDARNOŚCIOWA Limity na drogi prąd. Niektórzy mogą oszczędzić jeszcze więcej, ale muszą złożyć wniosek Dzięki rządowej tarczy solidarnościowej każde gospodarstwo domowe zaoszczędzi na rachunkach od 2 do 3 tys. zł. Trzy grupy - rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny - mogą zyskać jeszcze więcej. Muszą jednak pamiętać o złożeniu specjalnego wniosku u sprzedawcy lub dystrybutora energii, z którym mają umowę. Trzeba to zrobić maksymalnie do 30 czerwca br.