Podwyżki cen paliw wróciły do jadłospisu

fot. Minerva Studio / Shutterstock

Mijający tydzień na stacjach paliw przyniósł najsilniejszej od wakacji wzrosty cen. Podrożała zarówno benzyna jak i olej napędowy oraz autogaz.

W trzecim tygodniu listopada średnia cena detaliczna benzyny Pb95 wyniosła 4,44 zł/l i była o 4 gr/l wyższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy podrożał o 5 gr/l, osiągając przeciętną cenę 4,35 zł/l. W ten sposób odwrócone zostały obniżki, które obserwowaliśmy w poprzednim tygodniu. Przeciętna cena detaliczna autogazu podniosła się o 2 gr/l, do 2,12 zł/l.

Były to najsilniejsze od sierpnia wzrosty średnich cen paliw na rynku detalicznym. Wcześniej, bo od początku października obserwowaliśmy niewielkie spadki średnich detalicznych cen paliw w Polsce. Była to słaba i opóźniona w czasie reakcja na wyraźne spadki stawek hurtowych, jakie miały miejsce jeszcze we wrześniu.

Ostatnim podwyżkom cen w detalu towarzyszyła stabilizacja stawek w rafineriach. 20 listopada PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3 319 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej) daje ok. 4,08 zł/l. To o grosz mniej niż tydzień wcześniej i zarazem aż o 36 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej. Implikowana marża detaliczna wynosi więc 36 groszy na litrze i jest o 40% wyższa od historycznej średniej.

Olej napędowy w płockiej rafinerii można dziś kupić za 3 365 zł/m3, czyli ok. 4,14 zł/l brutto. To o grosz więcej niż tydzień temu i już o 10 gr/l więcej niż miesiąc temu. Przy obecnym poziomie marży detalicznej (21 gr/l) każda podwyżka w hurcie może się przełożyć na wyższe ceny przy dystrybutorach.

KK