Podwyżka zasiłku pogrzebowego? Rząd szczegółowo analizuje możliwości zmiany

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szczegółowo analizuje możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego - napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Odnosząc się do pytania, czy planowane są działania zmierzające do podwyższenia obowiązującej kwoty zasiłku pogrzebowego informuję, że obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego" - napisano.

Obecnie zasiłek pogrzebowy przysługuje:

członkowi rodziny – 4 000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu; osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 000 zł.

