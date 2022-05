Podwyżka stóp procentowych w lutym. Przeciwko był tylko Łon, pozostali członkowie RPP za

fot. NBP / / NBP

Na posiedzeniu RPP w lutym Eryk Łon był przeciw podwyżce stóp, pozostali byli za, w tym jej nowi członkowie - Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk - podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rada Polityki Pieniężnej w dn. 8 lutego ponownie podwyższyła stopy procentowe NBP o 50 pb do poziomu: referencyjną do 2,75 proc., lombardową do 3,25 proc., depozytową do 2,25 proc., redyskontową weksli do 2,80 proc., dyskontową weksli do 2,85 proc.

Taki sam układ głosowania był w przypadku decyzji o podwyżce stopy rezerwy obowiązkowej.

8 lutego Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. z 2,0 proc. (PAP Biznes)

