Podwyżka stóp procentowych, problemy za Oceanem i odwieczne pytanie: to kryzys czy bessa? [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2022 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

Rada Polityki Pieniężnej po raz piąty z rzędu podniosła stopy procentowe. Skala podwyżki okazała się zgoda z oczekiwaniami większości ekonomistów.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Od listopadowego rekordu WIG spadł co prawda tylko o 10%, ale otoczenie gospodarcze sugeruje, że możemy mieć do czynienia nie tyle z korektą w hossie, co raczej z początkiem regularnej bessy.

Oficjalnie raportowana inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wyraźnie przekroczyła 7% i tym samym osiągnęła najwyższy poziom od niemal 40 lat. Multidekadowy rekord ustanowiła także tzw. inflacja bazowa.

Bankier.pl na podstawie danych BLS

Statystyki wymiany handlowej między Niemcami a Polską ilustrują poziom współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Bankier.pl na podstawie danych Destatis

Od listopada sektor bankowy zdążył wyznaczyć nowy historyczny szczyt, zaliczyć solidną korektę i wystartować najlepiej ze wszystkich branżowych indeksów na GPW.

Bankier.pl

Drugi tydzień lutego przyniósł mocne wzrosty cen na stacjach paliw. Dzięki obniżce VAT-u wciąż jest wyraźnie taniej niż w styczniu, ale bardzo wysokie ceny w rafineriach sugerowałyby dalsze podwyżki stawek w detalu.

Udany początek roku w wykonaniu polskiego złotego przełożył się na delikatną poprawę rynkowego sentymentu wobec naszej waluty. Niemniej jednak rynkowi analitycy nie prognozują istotnego umocnienia złotego w perspektywie najbliższych kwartałów.

aw