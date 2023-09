Podwyżka opłat na autostradzie A2. Resort infrastruktury oraz GDDKiA się nie zgadzają, ale nie ma to znaczenia

Część Polaków może stracić prawo do ulgi. Nowa interpretacja przepisów jest mniej korzystna Skarbówka zmieniła podejście do ulgi termomodernizacyjnej w rocznym rozliczeniu podatkowym. Wydatki na wymianę okien, fotowoltaikę czy ocieplenie budynku w przypadku sprzedaży domu nie podlegają odliczeniu. Dla części Polaków może oznaczać to stratę rzędu kilku tysięcy złotych.