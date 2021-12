Gigantyczne podwyżki cen gazu. Niektórzy warszawiacy zapłacą 6 razy więcej

fot. Corona Borealis Studio / / Shutterstock

Zamiast 194,04 zł zapłacą 1241,35 zł - to gigantyczna podwyżka za gaz. I nie jest to odosobniony przypadek, a jeden z rachunków z lokalu należącego do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Renata Kazanowska, zastępca prezydenta Warszawy, podzieliła się na Twitterze rachunkami za prąd, które otrzymała jedna z przychodni w stolicy i spółka miejska zajmująca się mieszkaniami.

"Nasza miejska przychodnia zdrowia w 2021 r. płaciła 112 tys. zł rocznie. W 2022 ma zapłacić 880 tys." napisała na swoim koncie. To oznaczałoby podwyżkę ok. 700 proc. zamiast "obiecanych" 54 proc. Przychodnia, jak zapowiedziała urzędniczka, będzie odwoływała się do Urzędu Regulacji Energetyki.

Podwyżka cen gazu na 2022 rok ma wynieść ok 54% ?

A co powiecie na podwyżkę 8️⃣1️⃣5️⃣% ‼️

Nasza miejska przychodnia zdrowia w 2021 r płaciła 112 tys zł rocznie. W 2022 ma płacić 880 tys. Czy w @warszawa PGNiG postanowiło ustanowić nowy rekord drożyzny? pic.twitter.com/WhjL9PQnOU — Renata Kaznowska (@RKaznowska) December 28, 2021

To jednak nie koniec rewelacji. Kilka godzin później okazało się bowiem, że mieszkańców lokali Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Włochy czeka jeszcze większa podwyżka. Najniższy wzrost rachunków za gaz to ponad 500 zł miesięcznie z 101,68 zł na 640,05 zł. Co gorsze, tych osób nie obejmie tarcza antyinflacyjna, która miała "zniwelować" gigantyczne podwyżki. Okazuje się, że w blokach, w których funkcjonują kotłownie zbiorcze - czyli mieszkaniach komunalnych - a więc nie ma indywidualnych umów z dostawcami gazu, mieszkańcy nie mogą liczyć na rządową pomoc.

Bum‼️ Mój poranny tt o rekordowym wzroście ceny gazu dla przychodni o 815% już rekordem nie jest. ZGN @warszawa Włochy otrzymał ofertę przetargową ze wzrostem cen o 9️⃣8️⃣0️⃣%. Za tą podwyżkę mają zapłacić lokatorzy⬇️ Piszemy protest do URE. pic.twitter.com/WNmoYr50lp — Renata Kaznowska (@RKaznowska) December 28, 2021

URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG i Polskiej Spółki gazowniczej. Na rachunkach odbiorcy indywidualni zauważą podwyżkę średnio o 54 proc.

Dla odbiorców, którzy używają gazu do:

przygotowywania posiłków - podwyżka miałaby wynieść 41 proc., co przekłada się na około 9 zł netto miesięcznie więcej;

przygotowywania posiłków i podgrzewania wody - podwyżka miałaby wynieść 54 proc, co przekłada się na 56 zł netto miesięcznie więcej,

przygotowywania posiłków, podgrzewania wody i ogrzewania domu - podwyżka miałaby wynieść 58 proc., co przekłada się na 174 zł netto miesięczn więcej.

