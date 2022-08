Tauron podwyższa stawkę prądu dla części odbiorców

Grecki rząd podwoi dopłaty do rachunków za prąd dla odbiorców indywidualnych i firm

Grecki rząd podwoi dopłaty do rachunków za energię we wrześniu dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw, zwiększając kwotę na ten cel do 1,9 mld euro - przekazał we wtorek minister energii Kostas Skrekas. To zwiększenie wsparcia finansowego, jakie władze wprowadziły w zeszłym roku w celu ochrony konsumentów przed rosnącymi kosztami.