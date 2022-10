Podwyżka cen opału o 172%, Sasin zaskoczył Zaorskiego i krajobraz po Getinie

fot. Waniza / / shutterstock

W kończącym się tygodniu najgłośniej było o sporze między członkami Rady Polityki Pieniężnej a prezesem NBP Glapińskim, o którym szeroko pisaliśmy. Rynki także dostarczały dawki emocji. Wszystkie kluczowe wydarzenia i dane przedstawiamy tradycyjnie w formie wykresów.

Burzę w RPP wywołał Przemysław Litwiniuk, mówiąc, że "Członkowie RPP mają utrudnione możliwości działania. Spotkania ze staffem NBP tylko za zgodą", co uruchomiło lawinę, którą opisywaliśmy m.in. w artykułach: "Konflikt w NBP. Bank odpowiada na zarzuty członka RPP i wytyka wysokie wynagrodzenia" czy "Tyrowicz (RPP): RPP nie realizuje mandatu, jakim jest zapewnienie stabilności cen".

Z prognoz MFW wynika, że w przyszłym roku inflacja w Polsce będzie najwyższa w Europie, a w granicy odchyleń od celu NBP znajdzie się dopiero w 2025 r. Z drugiej strony analitycy przewidują, że w kolejnych latach bezrobocie nad Wisłą utrzyma się na poziomie bliskim 3 proc., co nadal będzie plasowało nasz kraj na unijnym podium.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank przemeblowała obraz sytuacji w polskim sektorze bankowym. Getin przed wrześniową zmianą miał największy udział „franków” w portfelu kredytowym. Teraz dołączył do grona nieaktywnych graczy, a wśród giełdowych kredytodawców jest nowy lider w tej kategorii.

Znany giełdowy spekulant Rafał Zaorski zamknął swoje pozycje na kontraktach opartych o indeks WIG20. Tym razem zakład o wzrost benchmarku przyniósł kilkumilionową stratę. „Zamknąłem, bo nie wiedziałem, pod co rynek grał, teraz już chyba wiem” - mówi w rozmowie z Bankier.pl.

Co prawda „szeroka” inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych we wrześniu obniżyła się trzeci miesiąc z rzędu, to jednak po wyłączeniu żywności, paliw i energii ceny rosły w najszybszym tempie od 40 lat. To w zasadzie przesądza o kolejnych zdecydowanych podwyżkach stóp w Rezerwie Federalnej.

Galopujące ceny żywności i opału to tylko wierzchołek inflacyjnej góry lodowej. Drożeje praktycznie wszystko i we wszystkich kategoriach dynamika cen przekracza cel inflacyjny – wynika z finalnego raportu GUS na temat wrześniowego wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych.

W rok lira turecka straciła wobec dolara przeszło 50 proc., a oficjalna inflacja nad Bosforem przekracza 80 proc. Tymczasem prezydent Erdogan trwa w swoim ekonomicznym szaleństwie i obiecuje kolejne obniżki stóp procentowych.

Rentowności 10-letnich obligacji rządu Polski ustanowiły nowy rekord, nieznacznie przewyższając szczyt z czerwca. Polski dług przynosi już ponad 8% rentowności (YTM), co można postrzegać albo jako okazję inwestycyjną, albo jako brak zaufania rynku wobec polityki budżetowej państwa.

Przez polskie stacje paliw przetacza się kolejna gwałtowna fala podwyżek. Litr benzyny kosztuje już prawie 7 zł. Średnia cena oleju napędowego pierwszy raz w historii przekroczyła 8 zł/l. Analitycy zapowiadają, że należy przygotować się na jeszcze wyższe ceny.

Węgry ryzykują wejście w spiralę deprecjacji kursu walutowego i inflacji z kompletnie zerwaną kotwicą oczekiwań inflacyjnych - piszą analitycy Banku Pekao. Ich zdaniem skala gospodarczych problemów plasuje Węgry raczej bliżej Turcji niż reszty regionu.

Akcje Ursusa w upadłości, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki, zostaną wycofane z obrotu na warszawskiej giełdzie z dniem 15 października - podała GPW w komunikacie.

