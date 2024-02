Podwyżka akcyzy w Czechach. Tłumnie kupują papierosy w Polsce

CZECHY Babisz znów liderem opozycji, choć według sądów był TW komunistycznej bezpieki Były premier Czech Andrej Babisz został w sobotę ponownie wybrany na lidera ruchu Ano. Zadeklarował, że chce w wyborach w 2025 roku doprowadzić do powrotu ruchu do rządu. Liderzy Ano uważają, że będą to najważniejsze wybory od upadku komunizmu w 1989 r.