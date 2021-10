Podwyżka akcyzy na alkohol. Rząd "zyska" 100 mld zł

fot. kaband / / Shutterstock

Planowane podwyżki akcyzy zwiększą wpływy do budżetu o 103,7 mld zł w 10 lat, a w 2022 o 2 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie stawek akcyzy m.in. na alkohol etylowy, piwo, wino o 10 proc. w 2022 r. i co roku o 5 proc. do 2027 r. oraz podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy w 2022 r., a także podwyżki stawek akcyzy na papierosy i tytoń co roku o 10 proc. w latach 2023-27.

W osr projektu podano, że w 2023 roku dzięki podwyżkom budżet zyska 4,48 mld zł.

"Dane dotyczące dochodów są obliczone szacunkowo w oparciu o uproszczone założenia z uwagi na brak wiarygodnego modelu symulacji reakcji rynku na zakładane podwyżki w tak długim okresie czasu. Należy zatem zakładać, że szacunkowe dochody mogą być niższe z powodu m.in. możliwości wzrostu szarej strefy, większego niż prognozowany spadku sprzedaży ww. wyrobów akcyzowych, wyprodukowania znacznej liczby zapasów przed wprowadzeniem planowanych podwyżek" - napisano. (PAP Biznes)

map/ asa/