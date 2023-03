Podwyżka 500+ odpowiedzią na "babciowe" Tuska. Wybory pod hasłem „kto da więcej”coraz bliżej

„Babciowe”, waloryzacja 500+, dodatki, zachęty i inne atrakcje. Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami, więc politycy ruszyli ze swoimi obietnicami, kusząc wyborców większymi pieniędzmi m.in. w ramach polityki rodzinnej i społecznej. Można się spodziewać, że tegoroczna kampania upłynie nam pod hasłem „Kto da więcej”.

Wybory parlamentarne w 2023 roku odbędą się jesienią, więc zostało nam jeszcze kilka miesięcy, w trakcie których politycy będą podróżować po Polsce i – jak zwykle – składać obywatelom wiele obietnic. W tym roku ewidentnie postawiono na kuszenie pieniędzmi w ramach polityki rodzinnej i społecznej.

Niedawno Donald Tusk zapowiedział, że po wygranej jego partia wprowadzi tzw. babciowe, czyli 1500 zł dla każdej matki, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy. Jak informuje „Wyborcza”, PiS nie ma zamiaru poddać się bez walki na tym polu.

Waloryzacja 500+. Będzie 700+?

Według informacji gazety, Prawo i Sprawiedliwość nie pozostawi propozycji Tuska bez odpowiedzi i podniesie swoje sztandarowe świadczenie rodzinne, czyli 500+. „Musimy mieć na najbliższe wybory mocny punkt w polityce społecznej. A że 500+ nie było nigdy zmieniane, jego podwyższenie wydaje się naturalnym rozwiązaniem. Decyzja o tym już zapadła” – cytuje „Wyborcza” jednego z polityków partii rządzącej i dodaje, że najbardziej prawdopodobnym ruchem będzie zwiększenie świadczenia o 200 zł, więc na konta rodziców co miesiąc miałoby wpływać 700+.

Z wyliczeń gazety taka podwyżka oznaczałaby zwiększenie rocznych wydatków z budżetu państwa na ten cel z 40 mld do ok. 56 mld zł.

Czy można wierzyć w te doniesienia? Ostatnimi czasy często słyszy się o podobnych ruchach, np. podwyżce 500+ do 800+, co jest potem dementowane, a chwilę później rzecznik rządu informuje, że zdecydują o tym tak naprawdę wyborcy. Tak naprawdę pozostaje nam czekać do czasu po wyborach, bo niejednokrotnie obietnice polityków w tym gorącym okresie przedwyborczym okazywały się zwykłymi mrzonkami.

500+, czyli prawo i sprawiedliwość dla rodzin

„Rodzina 500+”, czyli jeden z głównych programów prorodzinnych PiS-u, wystartował w 2016 roku. Jak poinformowała w styczniu minister Maląg, każdego miesiąca ze świadczenia korzysta około 7 mln dzieci, a na ten cel wypłacono już ponad 220 mld zł.

Wysoka inflacja spowodowała, że obecnie 500 zł jest warte dużo mniej niż 7 lat temu, dlatego sporo rodzin jest za waloryzacją tego świadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że dobroć rządu ma swoją cenę, którą płacimy my wszyscy. Pieniądze na liczne dodatki i waloryzacje skądś muszą się wziąć, a jak uczy nas wieloletnie doświadczenie – może to oznaczać wyższe czy nowe podatki, daniny i opłaty.

Idąc do urn wyborczych, miejmy to na uwadze.

Daria Onisk