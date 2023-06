Wiceminister Patkowski mówi, jaki wpływ 800+ będzie miało na inflację

Jest szansa, że inflacja w październiku br. spadnie do poziomu jednocyfrowego - ocenił we wtorek wiceminister finansów Piotr Patkowski w Radiu Plus. Dodał, że waloryzacja programu 500+ do 800 zł zwiększy o 0,1 pkt. proc. inflację - dodał.

Wiceminister Patkowski pytany, kiedy będzie jednocyfrowa inflacja w Polsce odparł: "Dalej bym ostrożnie typował, że to będzie IV kwartał, chociaż oczywiście trend dezinflacyjny jest szybki".

Dopytywany, czy może to być październik tego roku, odparł: "Jest taka szansa". "Natomiast bardziej bym patrzył na ten okres listopad-grudzień, chociaż patrzę na to bardzo ostrożnie" - wskazał.

W ocenie Patkowskiego "waloryzacja 500+ na 800+, która będzie wynosiła 24 mld zł w przyszłym roku, spowoduje bardzo nieznaczny wzrost inflacji, bo o 0,1 (pkt. proc. - PAP) - z 6,5 proc. na 6,6 proc.".

Jak dodał, nic nie wskazuje, by waloryzacja do 800 zł lub np. dodatki dla pracowników budżetówki miały wpływ na "trend inflacyjny - w tym przypadku opadający - odwrócić".

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytanie, kiedy inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego, wskazał że powinno to się stać w czwartym kwartale 2023 r.

Także w ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że liczy na to, "że być może we wrześniu - ale to nie jest pewne - inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego, poniżej 10 proc.

GUS podał w flash szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. wzrosły o 13 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie.

