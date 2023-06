Podwyżka 500+ do 800 zł. Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy

500+ ZUS: Na konta rodziców trafiło prawie 2 mld zł od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca środki na kolejny okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500 plus". Do tej pory świadczenia przyznano dla ok. 6,3 mln dzieci; na konta rodziców trafiło łącznie blisko 2 mld zł – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.