Rząd przyjął 800+. Premier: Ten program praktycznie wyeliminował ubóstwo

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500+ do wysokości 800 zł miesięcznie. Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który przyjęła we wtorek Rada Ministrów, zakłada podwyższenie świadczenia 500+ do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

"Jest to poziom, który przekracza inflację ze wszystkich lat razem wziętych" - powiedział premier w czasie konferencji w ogrodach KPRM.

"Nie jest prawdą, że inflacja zjadła środki, które rodzice otrzymywali w ramach programu 500+. Inflacja łączna będzie znacznie niższa na koniec tego roku niż podniesione świadczenie 800+" - wyjaśnił. Tłumaczył, że było to możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowemu w Polsce.

"To jeden z piękniejszych, najpiękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować, jak dzisiaj, o programie 500+, który za chwilę stanie się programem 800+. (...) Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin" - wskazał Morawiecki.

Podkreślił, że program ten to "zwiększenie szans dla wszystkich naszych dzieci, by mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, na dodatkowe lekcje tańca muzyki, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje".

"To program, który praktycznie wyeliminował ubóstwo. Pojawiają się rankingi UE, które pokazują, że jesteśmy w pierwszej trójce, czwórce państw, które mogą się poszczycić największymi sukcesami w wyeliminowania ubóstwa" - powiedział premier.

"Wszystko jest tutaj bardzo dobrze skalkulowane, bardzo dobrze policzone. To 24 miliardy - od nowego roku, od 1 stycznia. Będzie to oczywiście wkalkulowane w nową ustawę budżetową" - odpowiedział premier. "Ekonomiści, jak chcą porównać te dane, jaki to będzie łączny wydatek na program 800+ w proporcji do PKB, to zachęcam do tego - gdyż porównanie wykaże, że ta proporcja jest porównywalna do PKB tak, jak bodaj w roku 2020, 2021 - mniej więcej w tych latach.

"Czyli - zdecydowanie przewyższamy inflację, a w proporcji do PKB, które bardzo ładnie rośnie, nie ma tu żadnych ryzyk. Agencje ratingowe, wszyscy, którzy zajmują się finansami publicznymi, doskonale o tym wiedzą" - ocenił premier Morawiecki.

Każdego miesiąca świadczenie 800+ będzie pobierało 7 mln dzieci. My z tej drogi nie zejdziemy - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister poinformowała, że w 2022 roku w skali całego kraju tylko 65 świadczeń zostało zamienionych ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe.

"Ta nowa odsłona świadczenia 500+ i rodzinny kapitał opiekuńczy jest przeznaczony dla rodziców, którzy wychowują dziecko od urodzenia do 18. roku życia i mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa" - powiedziała szefowa MRiPS. "Aby Polska mogła się rozwijać intensywnie i dynamicznie musimy inwestować w rodziny i będziemy to robić" - zapewniła

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." – zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500+ przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongresu partii "Programowy ul".

Szymon Zdziebłowski, Agata Zbieg, Mikołaj Małecki, Magdalena Gronek, Delfina Al Shehabi