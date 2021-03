Podszywający się pod pracownika banku próbował oszukać policjantkę

fot. icsnaps / Shutterstock

Rzekomy pracownik działu bezpieczeństwa banku próbował telefonicznie wyłudzić jej dane bankowe. Nie wiedział, że dodzwonił się do policjantki z Gniezna (Wielkopolskie).

Biuro prasowe gnieźnieńskiej policji podało w piątek, że oszust poinformował kobietę, do której się dodzwonił, że ktoś właśnie usiłuje dokonać przelewu z jej konta internetowego.

"Podczas rozmowy przekonywał, że jej pieniądze nie są bezpieczne i musi zmienić dane do logowania przez konto internetowe i aplikację banku. Policjantka zorientowała się, że prawdopodobnie ktoś usiłuje ją oszukać i wyłudzić jej dane bankowe" – podała policja. Funkcjonariuszka zaproponowała, że uda się do placówki bankowej i na policję. Wtedy jej rozmówca się rozłączył.

Już po rozmowie policjantka sprawdziła w internecie prawidłowy numer infolinii SGB-Banku SA, który jest łudząco podobny do numeru, z którego do niej dzwoniono - różnił się wyłącznie znakiem "+" przed numerem oszustów.

Policja przestrzega przed podawaniem wrażliwych danych przez telefon lub przez Internet osobom, które utrzymują, że są np. pracownikami banku.

"Przestępcy potrzebują tych informacji, by dostać się do twoich pieniędzy z rachunku, a nawet ukraść twoją tożsamość, by móc potem zawierać umowy kredytowe w twoim imieniu. Pamiętaj, że oszuści, aby wzbudzić swoją wiarygodność, mogą nawet podszyć się pod prawdziwy numer telefonu z banku" – podkreślili policjanci z Gniezna. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ jann/