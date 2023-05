Podszywają się pod Główny Inspektorat Sanitarny. Takie pisma trafiają do szkół

Polacy coraz częściej obawiają się phishingu. Ekspert radzi, na co zwrócić uwagę, by nie paść ofiarą oszustów 68 proc. respondentów obawia się, że cyberoszuści podszyją się pod instytucję czy osobę, a oni w dobrej wierze przekażą im swoje dane czy dostęp do konta – wynika z badania „Cyberbezpieczeństwo Polaków”. Kwota udaremnionych prób wyłudzeń na dane osobowe szacowana jest na ok. 48 mln zł kwartalnie.