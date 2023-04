Podróżni zyskają nowe połączenie do Turcji. Na początek linie kuszą niższymi cenami

PPL: Lotnisko Warszawa-Radom gotowe do startu Lotnisko w Radomiu jest gotowe na przyjęcie podróżnych. Pierwszy samolot pasażerski wyląduje w czwartek, 27 kwietnia; będzie to wieczorny lot z Paryża. Następnego dnia samolot LOT zabierze pasażerów do stolicy Francji – poinformowała PAP rzeczniczka PPL Anna Dermont.