Podróże z dziećmi. Te kraje nie wymagają covidowych dokumentów od najmłodszych

Wakacyjne podróże wciąż łączą się z koniecznością przedstawiania świadectwa szczepień czy negatywnego testu na obecność koronawirusa. W wielu krajach z tego obowiązku zwolnione są dzieci.



Przy podróżach do Grecji, Portugalii i Tunezji z obowiązku przedstawiania zaświadczeń o szczepieniach czy testach zwolnione są dzieci poniżej 12. roku życia.

Jadąc do Francji, nie trzeba przygotowywać takich dokumentów dla dzieci poniżej 11 lat.

Do Włoch, Turcji i Egiptu bez żadnych certyfikatów sanitarnych wjadą dzieci do 6. roku życia.

W Bułgarii z obowiązkowych zaświadczeń zwolnione są dzieci poniżej 5 lat.

Urlopowicze z Polski jadący do Hiszpanii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowenii, Albanii, Macedonii Północnej czy na Cypr nie muszą przedstawiać żadnych dokumentów sanitarnych. Dotyczy to również najmłodszych turystów.

Przy wjeździe na Słowację z okazywania testów zwolnieni są wszyscy poniżej 18. roku życia.

Dzieci poniżej 12. roku życia mogą wjechać na teren Chorwacji z dorosłym opiekunem bez konieczności wykonywania testu.

W niektórych krajach Europy certyfikaty trzeba też przedstawiać przy korzystaniu z lokalnych środków transportu, restauracji czy hoteli.

Jak informuje strona greckiego ministerstwa turystyki, świadectwo szczepień, przejścia COVID-19 lub negatywnego wyniku badania jest wymagane przy podróżach promem lub samolotem z kontynentalnej części tego państwa na należące do niego wyspy. Wymóg ten nie dotyczy dzieci poniżej 12 lat.

W Austrii z obowiązku okazywania wyników testów, które w tym kraju należy przedstawiać nie tylko przy przekraczaniu granicy, ale również udając się m.in. do restauracji, fryzjera, teatru czy na basen, zwolnione są dzieci do 12. roku życia.

W Słowenii zaświadczenie o zaszczepieniu, przejściu infekcji lub negatywnym teście jest wymagane przy wejściu do lokali gastronomicznych i rozrywkowych (nie dotyczy to ogródków i tarasów), meldowaniu się w hotelach czy uczestnictwie w wydarzeniach, w których bierze udział więcej niż 100 osób. Nie dotyczy to dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (15 lat w wypadku imprez sportowych i kulturalnych).

