Podróże z Polski do Czech będą łatwiejsze. Kraj cofa ograniczenia

Od poniedziałku podróże z Polski, Rumunii i Monako do Czech będą odbywać się bez ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa - poinformowało w piątek MSZ w Pradze. Na mapie sporządzonej przez resort kraje oznaczono kolorem zielonym i adnotacją o niskim ryzyku epidemicznym.

Do poniedziałku podróżnych m.in. z Polski będzie jeszcze obowiązywało wypełnienie w internecie formularza przyjazdowego, testy na obecność koronawirusa lub zaświadczenie o zaszczepieniu co najmniej jedną dawką, od której podania musi upłynąć co najmniej 22 dni. Bez podobnych ograniczeń, także w celach turystycznych, można wjechać do Czech na 24 godziny.

W komunikacie prasowym resort spraw zagranicznych podał aktualną kwalifikację poszczególnych państw. Oprócz wymienionych trzech krajów, w tym Polski, kolorem zielonym oznaczono jeszcze Islandię. Chorwacja, Szwajcaria, Cypr, Estonia i należący do Portugalii archipelag Azorów uznane za obszary o średnim ryzyku zakażenia koronawirusem. W przypadku podróży transportem zbiorowym konieczne są testy na SARS-CoV-2 lub przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu.

W Czechach nadal obowiązuje zakaz podróżowania do krajów, w których istnieje bardzo wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, a szczególnie jego nowych wariantów. Są to Peru, Kolumbia, Botswana i Brazylia, Suazi, RPA, Lesotho, Malawi, Mozambik, Nepal, Tanzania, Zambia, Zimbabwe i Indie.

Z Pragi Piotr Górecki