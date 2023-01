Podróż pociągiem wciąż tańsza niż autem. Ale nie „last minute”

Autem, pociągiem, a może samolotem? Który środek transportu wybrać wybierając się w podróż po Polsce? Na Bankier.pl sprawdziliśmy dokładnie i policzyliśmy, jak, w obliczu podwyżek cen paliw i biletów zaplanować podróż, by za transport zapłacić jak najmniej.

/ Shutterstock / Bankier.pl

Ferie zimowe w kilku województwach już trwają, a w większości regionów są już za pasem. Tymczasem przed tygodniem spółka PKP Intercity podniosła ceny biletów oferowanych przez siebie połączeń kolejowych. Ogólnopolskie media obiegła fala tekstów pokazujących, w jaki sposób podróżowanie autem stało się bardziej opłacalne (cenowo) od jazdy po Polsce pociągami.

Na Bankier.pl postanowiliśmy policzyć, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne promocje, ile obecnie i w najtańszym wariancie kosztuje podróżowanie po Polsce.

Wniosek? Choć podróżowanie po Polsce najdroższymi pociągami Express InterCity oraz Pendolino jeszcze przed podniesieniem cenników było w większości przypadków znacznie droższe od jazdy autem, to mimo ostatnich podwyżek korzystając z innych pociągów PKP Intercity, a tym bardziej kupując bilety odpowiednio wcześniej i korzystając z ulg i stałych promocji, okaże się, że wybierając transport zbiorowy zdecydowanie obniżymy koszty podróży.

Różnice w kosztach w przypadku czterech przeanalizowanych tras i liczby podróżnych wyniosą maksymalnie powyżej 60 proc. na korzyść kolei.

Jak to policzyliśmy?

Nasze obliczenia wykonaliśmy dla trzech grup podróżnych: czteroosobowej rodziny (dwoje rodziców i dwójka dzieci w wieku szkolnym), dwóch dorosłych oraz czterech dorosłych.

Przeanalizowaliśmy koszty podróży autem, pociągiem i samolotem, a pod uwagę wzięliśmy cztery trasy:

Gdańsk – Warszawa

Wrocław – Warszawa

Poznań – Warszawa

Gdańsk – Kraków

Żeby ujednolicić koszty podróży autem, pod uwagę wzięliśmy podróż najpopularniejszym modelem ostatnich lat w polskich salonach – toyotą corollą z silnikiem benzynowym. Spalanie w trasie określiliśmy na poziomie 5,8 l na 100 km. Do ustalenia kosztu litra benzyny bezołowiowej 95-oktanowej posłużyła średnia ogólnopolska stawka wg. serwisu epetrol.pl. z drugiego tygodnia stycznia. Było to wówczas 6,56 zł/l. Jeśli najszybsza ze wskazywanych przez Google Mapy tras lub jej część przebiegała płatną autostradą, w ostatecznym koszcie uwzględniliśmy również cenę przejazdówek.

W przypadku połączeń kolejowych oraz lotniczych analizowaliśmy ceny przy zakupie biletów tuż przed wyjazdem. W naszym przypadku był to czwartek 19 stycznia. Dla porównania sprawdziliśmy także ceny biletów przy uwzględnieniu miesięcznego wyprzedzenia. W naszej analizie dniem wyjazdu był czwartek, 16 lutego.

W każdym przypadku braliśmy pod uwagę najtańsze połączenie z uwzględnieniem wszystkich możliwych zniżek, z których mogliby skorzystać nasi modelowi pasażerowie.

Podróże po Polsce koleją - zniżki i promocje

Oprócz ustawowych ulg dla określonych grup podróżnych (np. 37 proc. dla dzieci i młodzieży oraz 51 proc. dla studentów), przy podróżowaniu w grupie, warto korzystać z promocji.

W przypadku pociągów kategorii TLK i InterCity można liczyć na 30-procentową zniżkę. Skorzystamy z niej, jeśli będziemy podróżować w gronie od dwóch do sześciu osób, przy czym podróżnymi mogą być także znajomi, niekoniecznie członkowie rodziny.

Nieco inaczej sytuacja wygląda dla podróżujących pociągami wyższych kategorii: Express InterCity (EIC) oraz Express InterCity Premium (EIP), czyli Pendolino. Na zniżkę można liczyć, jeśli w oparciu o jeden bilet podróżuje od dwóch do pięciu osób, a wśród nich znajduje się przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 16 lat.

Jednak spełniając powyższe warunki, może zdarzyć się tak, że nie zawsze skorzystamy ze zniżki. Nie jest ona bowiem naliczana od ceny konkretnego biletu, a od tzw. ceny bazowej, czyli najwyższej maksymalnej ceny biletu jednorazowego normalnego w danej klasie pociągu. Jeśli więc cena wybranego przez nas biletu jest niższa od ceny bazowej, wówczas z dodatkowej promocji nie skorzystamy.

Karta Dużej Rodziny nie zawsze pomoże

Podobnie sytuacja ma się w przypadku Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do skorzystania z dodatkowego, 30-procentowego upustu. Również i on jest naliczany od tzw. ceny bazowej.

Ze zniżki w oparciu o KDR skorzystać można także w przypadku podróżowania bez dzieci. Ważne jednak, by mieć przy sobie odpowiedni dokument.

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk - czym podróżować?

Biorąc pod uwagę wszystkie te założenia, okaże się, że podróż autem czteroosobowej rodziny z Gdańska do Warszawy, która według Google Map mierzyć będzie 340 km i zajmie ok. 3 godzin i 40 min, kosztować będzie 129,23 zł.

Stawiając na pociąg, ale kupując bilet w ostatniej chwili, podróżni zapłacą – w zależności od kategorii pociągu – od 180,28 do 529,34. Jeśli będą posiadaczami jeszcze przynajmniej jednego dziecka (niebędącego jednak uczestnikiem podróży) zapłacą od 110,60 zł do 454,12 zł.

Koszty podróży z Gdańska do Warszawy Środek transportu 4-osobowa rodzina (2 dorosłych i 2 dzieci do 16 roku życia) [w zł] 2 osoby dorosłe [w zł] 4 osoby dorosłe [w zł] Samochód 129,23 129,23 129,23 Pociąg TLK lub InterCity* 104,32 - 180,28 64,00 - 110,60 128 - 221,20 Express InterCity lub Pendolino (EIP)* 260,80 - 529,34 160,00 - 398,00 320,00 - 796,00 Samolot* 411,04 - 1 577,04 205,52 - 788,52 411,04 - 1 577,04 *Niższa z kwot dotyczy najtańszych dostępnych biletów kupionych miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu; kwoty uwzględniają promocje możliwe do wykorzystania w danych konfiguracjach pasażerów Źródło: Bankier.pl

Wybór drogi powietrznej i ok. godzinna podróż samolotem to 1577,04 zł do wydania.

Jeśli jednak podróż będzie zaplanowana wcześniej, a bilety kupione około miesiąca przed wyjazdem bądź wylotem, wówczas wydatek wyniesie od 104,32 do 260,80 zł w przypadku pociągów oraz 411,04 zł w przypadku kolei.

Rezerwując więc bilety lotnicze z wyprzedzeniem, nasi podróżni zapłacą mniej niż kupując w ostatniej chwili bilety na pociąg kategorii EIP.

Koszty podróży z Wrocławia do Warszawy Środek transportu 4-osobowa rodzina (2 dorosłych i 2 dzieci do 16 roku życia) [w zł] 2 osoby dorosłe [w zł] 4 osoby dorosłe [w zł] Samochód 132,51 132,51 132,51 Pociąg TLK lub InterCity* 78,24 - 187,12 48,00 - 114,80 96,00 - 229,60 Express InterCity lub Pendolino (EIP)* 277,10 - 278,60 170,00 - 398,00 340,00 - 796,00 Samolot* 443,12 - 1 553,36 221,56 - 776,68 443,12 - 1 553,36 *Niższa z kwot dotyczy najtańszych dostępnych biletów kupionych miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu; kwoty uwzględniają promocje możliwe do wykorzystania w danych konfiguracjach pasażerów Źródło: Bankier.pl

Wybór kolei najkorzystniej wypadnie w przypadku dłuższej trasy – np. z Gdańska do Krakowa. Kupując bilet na pociąg kategorii TLK lub InterCity miesiąc wcześniej, podróż braną pod uwagę rodzinę będzie kosztowała nawet o 44 proc. mniej niż w przypadku jazdy autem.

Koszty podróży z Poznania do Warszawy Środek transportu 4-osobowa rodzina (2 dorosłych i 2 dzieci do 16 roku życia) [w zł] 2 osoby dorosłe [w zł] 4 osoby dorosłe [w zł] Samochód 181,04 181,04 181,04 Pociąg TLK lub InterCity* 101,06 - 138,06 62,00 - 84,70 124,00 - 169,40 Express InterCity lub Pendolino (EIP)* 159,74 - 399,35 98,00 - 245,00 196,00 - 490,00 Samolot* 431,64 - 1006,20 215,82 - 503,10 431,64 - 1006,20 *Niższa z kwot dotyczy najtańszych dostępnych biletów kupionych miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu; kwoty uwzględniają promocje możliwe do wykorzystania w danych konfiguracjach pasażerów Źródło: Bankier.pl

Wybór pociągu, ze względu na możliwość skorzystania z promocji, ale także na mniejsze rozłożenie kosztów paliwa, najczęściej i najbardziej będzie opłacał się dla podróżujących w dwójkę. W przypadku dwóch pasażerów, co istotne, podróżujących w oparciu o jeden bilet, odpowiednio wczesny wybór pociągu będzie wiązał się z pozostawieniem w kieszeni nawet 66 proc. proc., a nominalnie (w przypadku trasy z Gdańska do Krakowa) nawet 173 zł.

Podróżowanie pociągiem, w przypadku każdej z analizowanych tras, ale przy wcześniejszej rezerwacji biletów, bardziej będzie opłacało się także czterem podróżnym jadącym w oparciu o jeden bilet. Dopiero przy pięciu pasażerach.

Koszty podróży z Gdańska do Krakowa Środek transportu 4-osobowa rodzina (2 dorosłych i 2 dzieci do 16 roku życia) [w zł] 2 osoby dorosłe [w zł] 4 osoby dorosłe [w zł] Samochód 283,53 283,53 283,53 Pociąg TLK lub InterCity* 179,30 - 221,36 110,00 - 135,80 220,00 - 271,60 Express InterCity lub Pendolino (EIP)* 246,00 - 652,34 246,00 - 448,80 492,00 - 897,60 Samolot* 599,72 - 1561,48 299,86 - 780,74 599,72 - 1561,48 *Niższa z kwot dotyczy najtańszych dostępnych biletów kupionych miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu; kwoty uwzględniają promocje możliwe do wykorzystania w danych konfiguracjach pasażerów Źródło: Bankier.pl

Koleje regionalne - oszczędność nie warta trudu

W podróż po Polsce można wybrać się także pociągami regionalnymi i lokalnymi. Patrząc na siatkę połączeń, również nimi możemy pokonać Polskę, również na tak długim odcinku, jak z Gdańska do Krakowa. Wówczas jednak podróż zajmie średnio dwukrotnie więcej czasu.

Najkrótsza możliwa podróż pociągami regionalnymi pomiędzy Gdańskiem a Warszawą oraz Wrocławiem i stolicą wymusza co najmniej trzy przesiadki. W ten sposób w pociągach i na dworcach trzeba spędzić odpowiednio (co najmniej) 6 godzin i 45 minut oraz 8 godzin.

Wybór połączeń lokalnych na trasie z Poznania do Warszawy to minimum dwie przesiadki i 7 i pół godziny w drodze.

Jadąc z kolei regionalnymi kolejami z Gdańska do Krakowa i wybierając najszybsze połączenie - 14 i pół godziny - będziemy musieli mierzyć się z aż ośmioma przesiadkami.

Co z czasem?

Zasadne będzie wskazanie także czasu przejazdu na poszczególnych trasach. O ile wybierając się z Gdańska do Warszawy, trasę szybciej pokonamy pociągiem, o tyle na pozostałych analizowanych odcinkach czas wypada korzystniej w przypadku samochodu.

Warto również pamiętać, że w przypadku kolei, do czasu jazdy należy doliczyć także czas potrzebny na przejazd z domu lub hotelu na dworzec, doliczenie pewnego marginesu związanego z uniknięciem ewentualnego spóźnienia, a także czas potrzebny na przemieszczenie się z dworca do miejsca docelowego.

O tym samym warto pamiętać także w przypadku wyboru samolotu, który pod względem czas potrzebnego na przemieszczenie się z punktu A (miejsca wylotu) do punktu B (miejsca przylotu), jest bezkonkurencyjny. Dodatkowo, jeśli wybierzemy drogę powietrzną, musimy doliczyć czas potrzebny na odprawę, a już na docelowym lotnisku choćby kolejne minuty potrzebne na odbiór bagażu.

Wybierając zarówno kolej jak i linie lotnicze, do ostatecznej ceny trzeba doliczyć również koszt poniesiony na komunikację miejską lub taksówkę.