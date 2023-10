Podmorski kabel telekomunikacyjny między Szwecją i Estonią uszkodzony

Uszkodzony został podwodny kabel telekomunikacyjny między Szwecją i Estonią. nie jesteśmy w stanie ocenić, co było przyczyną awarii - poinformował we wtorek szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oscar Bohlin. Stało się to w tym samym czasie, co uszkodzenie gazociągu między Estonią a Finlandią.

Jak wyjaśnił, "nie jest to całkowite zerwanie kabla, ale częściowe uszkodzenie". "Awaria nastąpiła w tym samym przedziale czasowym, gdy miało miejsce przerwanie gazociągu między Estonią i Finlandią" - podkreślił Bohlin.

Do uszkodzenia estońsko-fińskiego gazociągu w Zatoce Fińskiej doszło 8 października.

Bohlin, pytany przez dziennikarzy, dlaczego nie poinformowano o incydencie wcześniej, odparł, że wynika to z faktu, że między Szwecją i Estonią jedynie zmniejszył się przesył danych.

Minister obrony Szwecji Pal Jonson oznajmił, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy uszkodzenie kabla było spowodowane działaniami państw trzecich. Zapewnił o wsparciu szwedzkiej marynarki wojennej w ochronie infrastruktury krytycznej oraz współpracy z władzami estońskimi i fińskimi.

Ministrowie o uszkodzeniu kabla poinformowali podczas konferencji prasowej w porcie w Goeteborgu, uważanym za obiekt o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

