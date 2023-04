Podejrzany rzepak z Ukrainy. Prokuratura bada sprawę

Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód bada, czy 3 grudnia w tym mieście nie doszło do poświadczenia nieprawdy przy wydawaniu oświadczenia dotyczącego przeznaczenia ziaren rzepaku transportowanego z Ukrainy do Polski.

Jak ustaliła PAP, to jedyne postępowanie w Krakowie w związku z podejrzeniem nadużyć przy imporcie ukraińskiego zboża. Sprawą zajęli się krakowscy śledczy na podstawie materiałów przesłanych przez Prokuraturę Rejonową w Koszalinie.

"W toku postępowania trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Z uwagi na dobro postępowania bliższe informacje dotyczące jego przebiegu nie mogą być obecnie udzielone" – powiedział w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Jak poinformował, postępowanie dotyczy przestępstwa z artykułu 271, paragrafu 1, kodeksu karnego – śledczy sprawdzają, czy nie doszło do "poświadczenia nieprawdy w dniu 3 grudnia 2022 roku w Krakowie co do okoliczności mającej znaczenie prawne w oświadczeniu dotyczącym przeznaczenia ziarna rzepaku transportowanego z Ukrainy do Polski przez osoby uprawnione do wystawienia takiego dokumentu".

Artykuł 271, paragraf 1, kodeksu karnego mówi o tym, że "funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

