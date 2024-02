Podatnicy wpłacili rekordową sumę do budżetu. Pieniądze z PIT popłynęły szerokim strumieniem

Podatnicy PIT-u wpłacili do budżetu rekordową sumę: 91,7 mld zł, czyli o jedną trzecią więcej niż przed rokiem. To najwyższa w historii kwota podatku od osób fizycznych, która wpłynęła do budżetu państwa.

fot. Skorzewiak / / Shutterstock

Dochody z podatku PIT wyniosły 91,7 mld zł i były wyższe o około 23,6 mld zł (tj. 34,6 proc.) w stosunku do 2022 roku. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku podatku od osób prawnych. Wpływy z tytułu podatku CIT wyniosły 67,9 mld zł i były niższe o około 2,3 mld zł (tj. 3,2 proc.) r/r – wynika z szacunkowego wykonania budżetu za 2023 r. opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast na przestrzeni ostatnich 5 lat wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podwoiły się - wzrosły o 129 proc., czyli blisko 51,7 mld zł. Przy czym największy skokowy wzrost widoczny jest z 2019 na 2020 rok. W tym okresie miała miejsce pierwsza najwyższa podwyżka płacy minimalnej od 2003 r. - z sumy 2250 zł do 2600 zł brutto.

opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów za lata 2019-2023

– Wzrost podatku PIT o ponad 34 proc., to efekt między innymi podwyżek wynagrodzeń, kompensujących skutki inflacji. Dla przykładu w 2022 r. pracownicy z wynagrodzeniem minimalnym nie zapłacili podatku, a w 2023 r. wynosił on już około 445 zł w stosunku rocznym. Szacuje się, że w 2023 r. liczba pracowników z minimalnym wynagrodzeniem przekroczyła 3,5 mln. Wynagrodzenia rosły również u pracowników z wyższym wynagrodzeniem. Przeciętne wynagrodzenie za 2022 r. wyniosło 6653,67 zł, a w 2023 r. było na poziomie 7444,39 zł, więc jest to blisko 12 proc. wzrost. Zmiany te zdecydowanie przełożyły się na wzrost płaconego podatku – podkreśla Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Ekspert zwraca uwagę, że niższe wpływy z CIT mogą być spowodowane kryzysem, który uderzył głównie w duże firmy. Skutkiem tego ich dochody zmalały. Z drugiej strony rośnie też popularność estońskiego CIT, charakteryzującego się tym, że dopóki ze spółki nie wypłacamy zysku, to nie płacą również podatku. W 2022 r. z tego rozwiązania skorzystało około 9 tys. podatników, a w 2023 r. już blisko 14,5 tys. To znaczący wzrost, który mógł mieć również wpływ na CIT.

oprac. Dominika Florek