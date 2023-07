Podatki "na działalności" - ryczałt, skala czy liniowy? Żona i dziecko nie bez wpływu na optymalne rozliczanie z fiskusem

Nie sama stawka daniny powinna być przyczyną wyboru takiego czy innego sposobu opodatkowania nowej firmy. Optymalny sposób rozliczania się z fiskusem to pochodna planów początkującego przedsiębiorcy, nie w każdym przypadku też na stole znajdą się wszystkie trzy opcje. Szczegóły w nowym poradniku Bankier.pl dla początkujących "na swoim".

Startujesz z działalnością gospodarczą? Fiskus czeka na decyzję o sposobie odprowadzania podatków. Jeśli nie podejmiesz decyzji świadomie, automatycznie znajdziesz się "na skali". Polecamy samodzielny wybór, choć wiemy, że na początku drogi nie jest łatwy. Dlatego powstał nowy miniprzewodnik Bankier.pl o podatkach dla dopiero rozpoczętego biznesu (pobierzesz go, wypełniając formularz zamieszczony w artykule).

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!

Zanim poznasz szczegóły i podejmiesz decyzję, zastanów się nad swoimi priorytetami w ramach prowadzonej działalności: czy będziesz ponosić wysokie koszty, a może chcesz wspólnie rozliczać się z małżonkiem lub skorzystać z ulgi na dziecko?



W poradniku zwięźle, ale konkretnie omawiamy trzy formy opodatkowania dostępne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: skalę podatkową, podatek liniowy oraz ryczałt.



Teoretycznie drogi rozliczania się z fiskusem są trzy. Uruchamiając jednoosobową działalność gospodarczą, można odprowadzać podatki w ramach:

skali podatkowej,

podatku liniowego,

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki są różne (spotkasz się m.in. z wartościami 2%,12%, 17%, 19%, 32%), podobnie jak powody, dla których warto sięgnąć po każdą z opcji. Rozstrzygająca nie jest wysokość stawki podatkowej.

Optymalny sposób opodatkowania własnej działalności gospodarczej powinien być powiązany z innymi zamiarami i decyzjami podatnika. Warto postawić sobie pytania:

Czy chcę rozliczać się z podatków wspólnie ze współmałżonkiem?

Z jakich ulg podatkowych planuję skorzystać?

Jakiej wielkości koszty będzie generowała uruchamiana przeze mnie działalność gospodarcza?

Każda z tych kwestii będzie inaczej rzutowała na praktykę rozliczania się z urzędem skarbowym. Przykładowo: podatek liniowy uniemożliwia wspólne rozliczanie się ze współmałżonkiem, z kolei skala podatkowa daje podatnikowi szansę na skorzystanie z większości ulg i odliczeń, w tym m.in. z ulgi na dziecko czy ulgi dla rodzin 4+.

Która forma rozliczania się z fiskusem będzie najlepsza - w tym wyborze pomoże nowy miniprzewodnik Bankier.pl dla debiutujących przedsiębiorców. Żeby go pobrać, wypełnij formularz zamieszczony w artykule.