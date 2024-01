Podatki i składki w 2024 roku. Zmiany we wskaźnikach księgowo-kadrowych oraz podatkowy rozkład jazdy

/

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje wiele zmian w podatkach oraz składkach ZUS. Wyższe składki, nowe daniny podatkowe to tylko niektóre zmiany. Zmienia się też termin zapłaty ryczałtu za 2023 rok oraz zmodyfikowane zostały niektóre ulgi podatkowe. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany i zachęcamy do pobrania materiałów pdf, podatkowego rozkładu jazdy na 2024 rok oraz zestawienia z najważniejszymi wskaźnikami księgowo-kadrowymi.

W 2024 roku przed nami wiele zmian w podatkach, składkach ZUS oraz nowe regulacje dotyczące przedsiębiorców i pracowników. Podatek minimalny, podatek od plastiku. Zmiana minimalnego wynagrodzenia oraz składek ZUS wpłyną na koszty pracy. Zmienia się też termin zapłaty ryczałtu za 2023 rok. Ustawodawca zdecydował również o modyfikacjach ulgi na dziecko oraz o tym, że małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% od przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł. Poniżej przybliżamy najważniejsze zmiany.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej

Od 1 stycznia wzrosło po raz kolejny minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę oraz składka godzinowa na umowach cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wynosi 4242 zł, po raz kolejny wzrośnie od 1 lipca 2024 roku do kwoty 4 300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa od stycznia do czerwca 2024 r. będzie wynosiła 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wiele wskaźników.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w górę w 2024 roku

Poza pensją minimalną wrosną również składki w ZUS. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie korzystają z ulg i opłacają składki w pełnej wysokości, w 2024 r. będzie wynosiła 4.694,40 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy opłacają pełne składki ZUS muszą liczyć się ze znaczną ich podwyżką.

Zmiany dla podatników na podatku liniowym

W 2024 roku zmienia się również limit składki zdrowotnej, dla przedsiębiorców na podatku liniowym. Będą oni mogli odliczyć lub zaliczyć do kosztów wyższą kwotę. Stąd podatnicy Ci będą mogli albo odliczyć od dochodu część składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym:

z tytułu prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, za osoby z nimi współpracujące – przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów lub odliczonych od dochodu nie będzie mogła w 2024 roku przekroczyć 11 600 zł. W 2023 roku była to kwota 10 200 zł.

Ważne terminy podatkowe 2024 - do kiedy zapłata ryczałtu i rozliczenie z fiskusem?

W naszym podatkowym rozkładzie jazdy znalazły się ważne dla podatników terminy podatkowe. Do kiedy PIT za 2023 rok? Do kiedy zapłata ryczałtu za 2023 rok? Do kiedy rozliczyć składkę zdrowotną za 2023 rok. Przydatna ściąga pozwoli na dochowanie najważniejszych terminów.

Ważna zmiana czeka podatników na ryczałcie. Za grudzień 2023 roku i ostatni kwartał 2023 roku muszą zapłacić ryczałt w terminie do 20. stycznia 2024 r., a nie jak dotąd do końca lutego.

Deklaracje PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 z kolei podatnicy muszą złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

Nowe podatki i zmiany w już obowiązujących

W 2024 roku podatnicy będą zobligowani do zapłaty podatku minimalnego, pojawi się również podatek od plastiku.

Podatek od plastiku obowiązuje już od 1 stycznia 2024 roku. Wynika on z Dyrektywy SUP. Obowiązek zapłaty podatku od plastiku dotyczy podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną. Będą oni musieli pobierać opłatę od swoich konsumentów (tzw. użytkowników końcowych) przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Z kolei podatek minimalny CIT za 2024 rok podatnicy zapłacą po raz pierwszy w 2025 roku jeżeli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Według zamysłu ustawodawcy nowa danina ma ograniczyć sytuacje, w której duże spółki, pomimo osiągania znacznych obrotów, raportują stale niski dochód albo stratę.

"Podatek minimalny obejmie: podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy ponieśli stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczył wysokości 2 proc."

W 2024 roku zmiany w ulgach podatkowych

Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok będą mogli skorzystać z tych samych ulg i odliczeń jak w ubiegłym roku. Modyfikacji uległa jedynie ulga prorodzinna oraz wspólne rozliczenie przychodów z najmu przez małżonków.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do ustawy o PIT zdecydowano o zlikwidowaniu limitu dochodowego dla rodziców, wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. Zmiana pozwoli na skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok. Czyli rozliczając PIT za 2023 rok, rodzice dzieci z niepełnosprawnością będą mogli skorzystać z ulgi niezależnie od wysokości swoich dochodów.

W ramach zmian, jakie zostały wprowadzone do PIT, zmienią się zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego.

W związku z wprowadzoną zmianą małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie będą płacić niższy ryczałt z uzyskanych z najmu dochodów.

Kwota wolna od podatku i progi podatkowe

Na chwilę obecną pomimo zapowiedzi z kampanii wyborczej, kwota wolna od podatku pozostaje taka sama jak w 2023 roku i będzie wynosiła 30 000 zł w 2024 roku. Progi podatkowe również nie zostały zmienione, i wynosić będą dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych 12 % oraz 32 000 po przekroczeniu 120 000 dochodu.

