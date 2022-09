Sasin: Podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek ma wynieść 50 proc.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Zaproponowany podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek energetycznych ma wynieść 50 proc. i przynieść budżetowi państwa 13,5 mld zł na łagodzenie skutków wysokich cen energii poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Zaproponowałem podatek od nadmiarowych zysków. Moja propozycja jest taka, żeby to był podatek 50 proc. Mam nadzieję, że rząd to przyjmie. To bardzo wysoki podatek, który da budżetowi państwa 13,5 mld zł" - powiedział wicepremier Jacek Sasin w "Gościu Wiadomości" TVP.

"Te pieniądze będą w całości pokryte na ulżenie Polakom w trudnym momencie spowodowanym kryzysem, wojną na Ukrainie, ale również polityką klimatyczną i energetyczną UE" - dodał.

Sasin poinformował, że pieniądze z podatku od zysków nadzwyczajnych pokryją koszty zamrożenia cen dla polskich rodzin i zamrożenia cen na znacznie niższych niż rynkowe dla odbiorców wrażliwych i samorządów.

Wicepremier Sasin jest przekonany, że "spółki chętnie te nadmiarowe zyski oddadzą". Jego zdaniem, to sztywne unijne mechanizmy liczenia ceny spowodowały, że spółki energetyczne zaczęły notować bardzo wysokie zyski.

"W całej Europie trwa teraz dyskusja, jak spowodować, żeby te zyski tak nie rosły, a tym samym by cena energii nie była tak wysoka. W całej Europie dyskutuje się o podatku od nadmiarowych zysków. UE jest bliska wprowadzenia takiego podatku, tam się mówi o podatku na poziomie 33 proc. od tych zysków. W niektórych krajach takie rozwiązania już są wprowadzane" - powiedział Jacek Sasin.

"Spółki to rozumieją i są gotowe, żeby taki podatek płacić" - dodał.

Wicepremier Sasin, że we wtorek rząd zajmie się jego propozycją podatku od zysków nadzwyczajnych.

"Proces legislacyjny pewnie potrwa kilka tygodni, ale najważniejsze jest to, że propozycja, którą złożyłem, przewiduje również pewnego rodzaju działanie wstecz. Obejmie wszystkie umowy, również te umowy, które już zostały zawarte po wysokich cenach energii" - powiedział wicepremier.

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało w piątek, że na najbliższym posiedzeniu rządu przedstawi rozwiązania chroniące samorządy i instytucje wrażliwe przed drastycznie rosnącymi cenami energii.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny energii na poziomie 618,24 zł/MWh dla odbiorców wrażliwych i jednostek samorządu terytorialnego. Proponowana cena stanowi wzrost o 40 proc. względem średniej wysokości taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla gospodarstw domowych na 2022 rok.

Proponowana przez MAP ustawa zakłada również wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków spółek za 2022 roku, w tym spółek energetycznych, co pozwoli na zapewnienie środków na wsparcie odbiorców wrażliwych, jednostek samorządu terytorialnego, a także innych odbiorców energii. Szacowany wpływ do budżetu to 13,5 mld zł, które rząd przeznaczy na łagodzenie skutków wzrostu cen energii

Premier Morawiecki poinformował w sobotę, że również jego intencją jest wprowadzenie rozwiązań w celu ograniczenia nadzwyczajnych zysków przez spółki.

Szef rządu był pytany na sobotniej konferencji prasowej w Świdniku o szczegóły rozwiązań zapowiedziane przez MAP, a także o to, czy to teraz minister Sasin - a nie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa - będzie wprowadzał rozwiązania dotyczące energii.

"Mamy już teraz dwa projekty ustaw, projekt ze strony Ministerstwa Klimatu i nieco inny, różniący się projekt, który czego innego trochę też dotyczy ze strony Ministerstwa Aktywów. Poleciłem minister Moskwie i premierowi Sasinowi zintegrowanie różnych pomysłów" - powiedział szef rządu.

We wpisie na Facebooku premier Morawiecki zapowiedział, że rząd nie będzie tolerował sytuacji, w której nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa i spółek zagranicznych są realizowane kosztem obywateli albo instytucji wrażliwych. (PAP Biznes)

