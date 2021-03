Rząd chce wprowadzić podatek od smartfonów. "To uderzy w konsumentów i przedsiębiorców"

fot. View Apart / Shutterstock

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad projektem nowej ustawy, która ma wprowadzić opłatę od elektroniki. Smartfony, komputery, tablety i telewizory mogą podrożeć nawet o 600 zł – podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

W Polsce funkcjonuje już opłata reprograficzna, która jest doliczana do ceny sprzętu i przekazywana organizacjom zarządzania zbiorowego prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, jak np. ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych). Jak podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w resorcie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają teraz prace nad projektem ustawy, która wprowadzi opłatę od elektroniki.

Stawka nowej opłaty od elektroniki ma wynieść około 6 proc. Obciążone nią będą m.in. smartfony, telewizory, tablety oraz komputery. Ceny urządzeń mogą średnio wzrosnąć od 300 do 600 zł.

#PodatekOdSmartfonów

Aż 86% Polaków jest zdania, iż nowa opłata jest formą podatku. Co więcej, ponad połowa (54%) respondentów uważa, że w czasie pandemii państwo powinno obniżać, a nie podwyższać opodatkowanie elektroniki.



Więcej informacji👇https://t.co/4ALjybGtuf — ZPP (@ZPPnetpl) March 2, 2021

– Wielu Polaków jest zmuszonych do nieplanowanych wydatków. Dlatego niezrozumiałe jest wprowadzanie kolejnego podatku, który wpłynie na wzrost cen urządzeń niezbędnych obecnie do pracy i nauki. Wprowadzenie podatku od smartfonów uderzy nie tylko w konsumentów, ale też w polskich importerów i dystrybutorów elektroniki. Są to firmy, które zatrudniają dziesiątki tysięcy osób. Dodatkowy podatek z pewnością odbije się na możliwości konkurowania z zagranicznymi firmami – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

75 proc. osób, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym przez Social Changes na przełomie stycznia i lutego br., jest przeciwna wprowadzeniu nowej opłaty. 54 proc. ankietowanych deklaruje, że po wprowadzeniu opłaty będzie kupować sprzęt rzadziej (24 proc.) lub zdecydowanie rzadziej (30 proc.).

– Lepiej jest zapobiegać chorobie, niż później się leczyć. W związku z tym, że od wielu miesięcy toczy się dyskusja wokół propozycji poszerzenia opłaty reprograficznej, zwanej podatkiem od smartfonów, postanowiliśmy sprawdzić, co o takim rozwiązaniu sądzą Polacy. Wprowadzanie tego dodatkowego obciążenia z jednej strony uderzy w konsumentów, zaś z drugiej strony w polskich przedsiębiorców, a co więcej – w jedną z niewielu branż, gdzie polskie podmioty wypracowały wiodącą pozycję. Proponowany podatek nie ma akceptacji społecznej, w związku z czym uważamy, że jest jeszcze czas, aby się z niego wycofać – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

"Badanie przeprowadzono metodą CAWI na panelu Internetowym w dniach 29 stycznia – 2 lutego 2021 roku. Próba ogólnopolska licząca N=2240 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania" – czytamy w opisie badania.

DF