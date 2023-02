Podatek od nieruchomości w górę. Stawki w 2023 roku podwyższyło 92 proc. gmin w Polsce

Stawki podatku od nieruchomości w 2023 r. podwyższyło 92 proc. gmin w Polsce - oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, powołując się na własne obliczenia.

/ Shutterstock

"Większość gmin zdecydowała się na podniesienie stawek podatku w 2023 r. Podwyżkę wprowadziło 92 proc. gmin w kraju. To więcej niż w poprzednich latach (odsetek ten wynosił 88 proc. w 2022 r. i 70 proc. w 2021 r.) Podwyższona inflacja zachęciła samorządy do aktualizowania wartości opodatkowania dla utrzymania wpływów budżetowych w podobnej proporcji do lat ubiegłych" - napisano.

Przeczytaj także Podatek od nieruchomości w górę. Największe miasta z maksymalnymi stawkami

PIE pisze, że tempo wzrostu opłat za nieruchomości w 2023 r. przeciętnie było dwucyfrowe.

W skali kraju wysokość podatku od budynków mieszkalnych wynosi przeciętnie 0,82 zł/m kw., budynków pod działalność – 24,42 zł/m kw., zaś gruntów pod działalność – 1,02 zł/m kw. Oznacza to wzrost stawek kolejno o: 11,6 proc., 10,3 proc. oraz 11,3 proc. (PAP biznes)

map/ ana/