Podatek od nieruchomości nie zawsze naliczany zgodnie z konstytucją

PFR chce przedłużyć termin wypłat subwencji z tarczy finansowej 2.0

Chcemy wprowadzić termin składania wniosków o postępowania wyjaśniające z tarczy PFR 2.0 do 15 kwietnia, a termin wypłat subwencji do 30 czerwca br. - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. PFR zależy na tym, by pomoc dostali wszyscy przedsiębiorcy, którym się należy - dodał.