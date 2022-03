To ostatni moment na zapłacenie podatku od nieruchomości

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Kończy się czas na zapłacenie podatku od nieruchomości. Część podatników do 15 marca będzie musiała zapłacić pełną sumę daniny publicznoprawnej, natomiast pozostałe osoby skorzystają ze zwolnienia z opłaty lub uregulują ją w kwartalnych ratach.

Zbliża się termin na opłacenie podatku od nieruchomości. Właściciele m.in. domów oraz mieszkań mają czas do 15 marca 2022 r. na uregulowanie zobowiązania. Niektórzy podatnicy muszą zapłacić pełną kwotę już teraz, pozostali zrobią to w ratach. Podatek od nieruchomości co do zasady należy zapłacić w czterech ratach kwartalnych w następujących terminach:

do 15 marca,

do 15 maja,

do 15 września,

do 15 listopada.

Jednak nie wszyscy zapłacą go w ratach. W sytuacji gdy zobowiązanie z tego tytułu nie przekracza 100 zł, daninę należy uregulować w formie jednorazowej opłaty. Czas na zapłacenie pierwszej raty lub całej sumy podatku od nieruchomości mija 15 marca 2022 r.

Podatek od nieruchomości 2022 r.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

użytkownikami wieczystymi gruntów,

posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, jest bez tytułu prawnego.

