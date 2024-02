Kończy się czas na opłacenie jednego z podatków. Jego wysokość może zaskoczyć

BANKIER.PL POMAGA Remont z piekła rodem. Jak pociągnąć do odpowiedzialności finansowej spółkę z o.o.? Remonty to prawdziwy sprawdzian dla właścicieli mieszkań - zawsze się przeciąga, często koszty rosną przez pączkowanie, a końca nie widać. Do tego dochodzą niekończące się poprawki. Co zrobić, jeśli wykonawcy narobią więcej szkód niż pożytku? Jak wygląda pociągnięcie ich do odpowiedzialności finansowej?