Podatek od napiwków. Kto musi go zapłacić? Wszystko zależy od formy jego wypłaty

Wybieramy się do restauracji. Jedzenie jest pyszne, a obsługa wyjątkowo miła, zostawiamy więc napiwek. Tymczasem może on stanowić dla kelnera lub kelnerki osobne źródło przychodu. Jednak to, czy napiwek będzie opodatkowany, zależy od formy jego wypłaty.

Niewiele osób zostawiając napiwek w restauracji, zastanawia się, czy będzie on opodatkowany. Tymczasem okazuje się, że duże znaczenie ma forma przekazania tego datku.

Jeśli klient restauracji okaże swoją wdzięczność za miłą i sprawną obsługę w gotówce, wówczas właściciel lokalu nie ma żadnych obowiązków podatkowych. Jednak kelner lub kelnerka, zgodnie z zasadami, powinni sami się tym zająć. Nie muszą płacić podatku od razu po otrzymaniu gotówki, lecz dopiero w swoim zeznaniu rocznym deklarują wartość otrzymanych tipów, które podlegają opodatkowaniu.

Czy napiwki bezgotówkowe są opodatkowane?

Jednak coraz częściej napiwek jest doliczany do rachunku przy płatności bezgotówkowej, np. kartą płatniczą lub Blikiem. W takim przypadku jego wartość jest traktowana jako oddzielny element na rachunku. Po jego otrzymaniu restauracja dokonuje potrąceń, wliczając koszty obsługi terminala, ponieważ za każdą transakcję za jego pośrednictwem pobierane są opłaty.

Natomiast w przypadku napiwku doliczanego do rachunku właściciel lokalu nie odprowadza od niego podatku VAT. Dlatego w restauracjach, w których posiłki są najczęściej opodatkowane stawką 8 proc., napiwek podlega opodatkowaniu 0 proc., nawet jeśli elementem kolacji były np. krewetki z 23-proc. VAT-em.

– Jednak jeśli ktoś chce dać napiwek za pośrednictwem terminala, pracodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od tej kwoty i wpłacenia go do urzędu skarbowego – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt. – To na pracodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia podatku, a pracownik otrzymuje już napiwek pomniejszony o podatek.

Napiwki dla młodych bez podatku

Z pewnością napiwki są niemałym dochodem zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy najczęściej jeszcze się uczą lub studiują.

– Warto pamiętać, że osoby do 26. roku życia zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia do limitu przychodu rocznego 85 528 zł są zwolnienie z opodatkowania – dodaje Juszczyk. – Jednak po przekroczeniu tej kwoty konieczne będzie zapłacenie podatku i wykazanie tej wartości w zeznaniu rocznym.

Dlatego warto pamiętać, że: