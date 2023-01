Podatek od nadmiarowych zysków zaszyty w innej ustawie? Gigant zapowiada kroki prawne

Premie i gwarancje zatrudnienia. Szczegółów NABE ciąg dalszy

Na powstanie NABE sektor energetyczny czekał długo. Górnicy i energetycy nie będą mieli powodów do narzekania. Dostaną i premie, i gwarancje zatrudnienia. Częściowo dotyczyć to będzie także pracowników ZE PAK, należącej do miliardera Zygmunta Solorza — informuje Business Insider.