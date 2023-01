Coraz mniej płatników podatku cukrowego. Co z wpływami do budżetu?

"Mały ZUS Plus". Ostatni moment na zgłoszenie

We wtorek 31 stycznia mija termin dla przedsiębiorców na zgłoszenie się do "Małego ZUS-u Plus". Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.