Podano możliwą lokalizację drugiej elektrowni atomowej

Nie ma odwrotu od inwestycji w atom w naszym kraju - mówi pełnomocnik rządu ds. energetyki Mateusz Berger. I podaje możliwą lokalizację drugiej elektrowni atomowej.



"W mojej ocenie, jako urzędnika odpowiedzialnego za nadzór właścicielski nad Polskimi Elektrowniami Jądrowymi i uczestnika rozmów w licznych gronach polskich i między narodowych, w tym momencie już nie ma odwrotu od inwestycji w atom w naszym kraju” - mówi DGP Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. energetyki.

W jego przekonaniu rozumie to każdy, kto uwzględnia sytuację geopolityczną, w jakiej znaleźliśmy się po wybuchu wojny w Ukrainie.

"Gdybyśmy tego wątku nie mieli, to pewnie ta dyskusja by trwała i można byłoby sobie, odpowiednio przedłużając funkcjonowanie mechanizmów gazowych albo obserwując rozwój technologii wodorowych, różne założenia robić. Obecnie wydaje mi się, że od tych rozwiązań nie ma odwrotu. Mamy wokół budowy atomu konsensus społeczny i przede wszystkim zredukowane obawy społeczne co do energetyki nuklearnej jako takiej. Należycie czytający te nastroje politycy powinni z tego wyciągać właściwe wnioski" - tłumaczy Berger.