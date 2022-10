Podano datę koronacji Karola III

Airbnb od króla Karola III? Sandringham i Balmoral do wynajęcia

To już kolejna nieruchomość należąca do brytyjskiej rodziny królewskiej, którą można wynająć. Sandringham w Norfolk, a dokładniej dawny domek głównego ogrodnika, trafił do serwisu Airbnb. Jak tak dalej pójdzie, powinni oni otworzyć swój podserwis Airbnb, zwany "Heirbnb". Dzięki kryzysowi wynajmujący mogą też liczyć na zniżkę w posiadłości Balmoral.